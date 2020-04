Giulia De Lellis e Andrea Damante, quarantena insieme. La conferma a Verissimo. Sabato 11 aprile, alle ore 16.00, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Verissimo - le storie”, condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi videomessaggi da parte dei Vip e una sorpresa per i fan dei "Damellis".

Questa settimana a Verissimo si uniranno al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo: Al Bano, Alessio Boni che mostrerà per la prima volta in tv il suo piccolo Lorenzo, Arianna Bergamaschi, Gaia Gozzi, Nyv e Giovanni Caccamo. A “Verissimo -Le storie” i videomessaggi di due neo vincitrici: Gaia Gozzi, che si è appena aggiudicata il trofeo di “Amici” e Paola Di Benedetto vincitore della quarta edizione di “Grande Fratello Vip”. Inoltre, Giulia De Lellis ha voluto inviare un videomessaggio in cui racconta come sta trascorrendo questo periodo di quarantena.

E, a conferma dei rumors che vorrebbero un loro ritorno di fiamma, anche Andrea Damante invia una clip a Verissimo (con lo stesso sfondo del video di Giulia), raccontando che sta trascorrendo queste settimane a Roma in piacevolissima compagnia. Infine, anche la cantante Francesca Michielin ha voluto mandare un messaggio da casa ai telespettatori. E ancora, in questo appuntamento verranno riproposte le interviste di Silvia Toffanin a Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Francesco Renga, Alessandra Amoroso ed Amanda Lear.

