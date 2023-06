Pippo Inzaghi: «A giugno 2024 mi sposo con Angela Robusti». Chi è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che lo ha reso papà

Filippo Inzaghi è pronto a sposare la sua compagna Angela Robusti. Intervistato dal Corriere della Sera, l'allenatore ed ex calciatore ha parlato del suo matrimonio, dell'amore per la compagna e dei loro figli, Edoardo e Emilia, nati rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

Come si sono conosciuti

Angela Robusti ha cambiato la vita di Pippo Inzaghi, facendogli scoprire il vero amore. Per l'allenatore, infatti, è stato subito colpo di fulmine: «Quando l'ho vista ho capto subito che era la donna della mia vita. Da lì è cambiato tutto». Il primo incontro, casuale, sei ani fa a Venezia per un bicchiere d'acqua a una festa. «Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa - racconta lei - Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle». Poi il primo appuntamento, che però non è arrivato subito, ma ha fatto scoccare la scintilla dell'amore: «È stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme». Tra loro una differenza di età di 15 anni, che per nessuno dei due ha mai rappresentato problema. La loro storia è cresciuta veloce, tanto che una settimana dopo sono andati a vivere insieme.

Chi è la futura moglie

Angela Robusti è la compagna di Filippo Inzaghi, 34 anni.

Dopo il liceo si iscrive alla facoltà di Architettura presso l'Università della sua città. Nel frattempo, inizia a lavorare nel mondo della moda, prendendo parte ad alcuni shooting fotografici. Nel 2012 partecipa a Miss Italia, riuscendo ad arrivare in finale. A vincere la corona, però, è Giusy Buscemi. Nella stagione 2016/2017, Angela debutta a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Manuel Vallicella. Poco dopo, però, cambia idea e decide di provare a far breccia nell'altro tronista, ovvero Luca Onestini. Quest'ultimo la porta in esterna parecchie volte, ma quando scopre che lavora come modella la elimina. Nel frattempo, la Robusti si laurea in Architettura e diventa Wedding & Event Planner. La donna ha seguito il marito allenatore nella sua nuova avventura a Reggio Calabria.

I figli

Nel mese di ottobre del 2021 sono diventati genitori del primo figlio, il piccolo Edoardo. Quando il bambino ha compiuto un anno, la Robusti ha annunciato di essere in dolce attesa. Il 21 marzo del 2023 è venuta alla luce Emilia, che lei descrive così: "Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato". «I bambini sono stati un desiderio naturale - racconta Inzaghi - sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato un pò troppo. Ma senza Angela tutto questo non sarebbe possibile».

Il matrimonio

«A giugno 2024 ci sposiamo», annuncia Inzaghi. Un matrimonio che sarebbe dovuto arrivare già un anno fa, ma la nascita del loro secondogenito Edoardo ha cambiato i piani.

