Il City di Guardiola campione d'Europa. Mazzone "come un padre": «Grande Pep ti voglio bene, onore all'Inter»

ASCOLI- La vittoria del Manchester City in finale di Champions League grazie alla rete di Rodri. La delusione dell'Inter. Il terzo trofeo dalle grandi orecchie alzato da Pep Guardiola. Ma anche la terza finale persa, dopo Roma-Siviglia in EL e Fiorentina-West Ham in Conference, dalle italiane in pochi giorni.

La finale del City di Guardiola inizia da Ancona: il pullman ufficiale del Manchester si è imbarcato dal porto dorico con direzione Istanbul

Temi e sentimenti

Temi e sentimenti dell'attualità pallonara italiana.

Ma dietro tutto ciò ci sono anche delle storie, storie di "padri e figli" acquisiti come quella che accomuna il tecnico dei citizens Guardiola e Carletto Mazzone, il mister romano ormai trapiantato nelle Marche nella sua Ascoli Piceno. Una storia tanto bella e toccante, nata a Brescia (dove Pep incantava in campo insieme ad un certo Roberto Baggio) nei primi anni 2000 e proseguita nel tempo tanto da diventare parte anche del docufilm "Come un padre" realizzato in onore di Mazzone. Con queste premesse Sor Carletto ha voluto complimentarsi con il suo ragazzo applaudendo, allo stesso tempo, anche la prova orgogliosa dell'Inter di Simone Inzaghi.

Il post

Questo il post pubblicato sulla propria bacheca Facebook dopo la finale del 10 giugno: "Complimenti e onore all’Inter per la prestazione! Evviva il calcio italiano. Ma soprattutto complimenti a quest’uomo per il percorso che ha fatto e per i trofei che ha vinto, una persona vera e un uomo fantastico, al quale voglio tanto bene! Come un figlio… siamo sempre con te grande Pep! Ti voglio bene! Carlo Mazzone e famiglia".