Addio a Mazzone, un lungo applauso all'ingresso del feretro in chiesa

ASCOLI - Un lungo applauso ha accompagnato il feretro di Carletto Mazzone fino all'altare della chiesa di San Francesco in Piazza ad Ascoli, dove si sono svolti i funerali. In segno di lutto il sindaco Marco Fioravanti, a nome dell’amministrazione comunale, ha proclamato una giornata di lutto cittadino: in queste ore di dolore la famiglia dell'ex allenatore di calcio, ha ricevuto tantissime telefonate di cordoglioda parte di dirigenti sportivi e calciatori. Oltre ai messaggi di Totti, Pirlo, Guardiola, ieri mattina è giunta a casa Mazzone la gradita telefonata di Roberto Baggio che mister Mazzone rigenerò dopo un periodo buio.