Festa Matelica: i biancorossi approdano in Eccellenza. Il club di Sabrina Orlandi vince la Promozione

MATELICA Il Matelica continua la risalita e sbarca in Eccellenza. Al terzo match ball, la formazione biancorossa piega il Casette Verdini e arriva nel massimo campionato regionale. Grande soddisfazione per il club della presidentessa Sabrina Orlandi che, nella stagione 2020-2021, ha disputato i playoff di Lega Pro per poi effettuare il cambio di denominazione e sfociare nell'attuale Us Ancona in Serie C. La risalita, con altra matricola (Matelica Calcio 1921 Asd), si compone così di un altro tassello con due turni d'anticipo. Nella giornata di oggi il gol decisivo porta la firma di Yuri Doko.

Il tabellino

Casette Verdini- Matelica 0-1

Casette Verdini: Ripani, Donnari, Bordi, Tidiane, Menchi P. (23′ Russo E.), Moschetta, Kakuli (15′ s.t.

Telloni), Russo V., Ulivello, Gentilucci (34′ s.t. Lattanzi), Romanski (42′ s.t. Mandolesi). A disposizione: Grifi, Palmucci, Ciurlanti, Piermartiri, Cantarini. All. Lattanzi.

Matelica: Ginestra, Croia, Merli, Aquila (42′ Jachetta), Lapi, Doko, Gobbi, Paradisi, Iori, D’Errico, Stroppa (36′ s.t. Zappasodi). A disposizione: Petrelli, Anastasi, Sileoni, Scotini, Antonelli, Catalini, Gashi. All. Passarini.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Reti: Doko al 24′ p.t. (M).