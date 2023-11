“Cantina dell’Anno 2024”, la prima volta per una realtà marchigiana

Istituzione della cultura culinaria e vinicola, Gambero Rosso ha premiato anche quest’anno l’eccellenza vitivinicola del nostro Paese. L’occasione è stata la presentazione della Guida Vini d’Italia 2024, che ha visto assegnare il riconoscimento di “Cantina dell’Anno” e i Tre Bicchieri per il 2024.

Giunta alla trentasettesima edizione, la Guida Vini d’Italia racconta ancora una volta lo straordinario scenario vinicolo italiano, con il Made in Italy protagonista assoluto della scena internazionale con la sua ricca biodiversità.

Sono state oltre 50mila le etichette provenienti da Italia, Canton Ticino e Slovenia testate da una squadra di 70 degustatori per una kermesse che esalta e restituisce il giusto riconoscimento alle eccellenze attraverso le pagine della Guida, prodotta anche in tre edizioni in lingua straniera, tedesco, inglese e, negli ultimi anni, anche cinese.

Umani Ronchi è “Cantina dell’Anno 2024”

A ricevere il premio speciale di “Cantina dell’anno 2024” di Gambero Rosso è, per la prima volta, una realtà marchigiana, la storica azienda vitivinicola con sede a Osimo, Umani Ronchi. Da sempre tra grandi marchi del vino italiano, l’azienda si è vista contestualmente assegnare anche i Tre Bicchieri al nuovo vino Vecchie Vigne Historical 2018, Verdicchio luminoso e raro, che si svela dopo cinque anni di affinamento, rivelando un “meticoloso e affascinante stato dell’arte sulle capacità evolutive del Verdicchio”.

Andata in scena lo scorso 15 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma, la premiazione ha visto Michele e Massimo Bernetti – rispettivamente Ceo e Fondatore di Umani Ronchi – ritirare i premi, assegnati per l’eccellenza qualitativa dei prodotti, la visione innovativa, il lavoro di squadra, e due regioni altamente vocate, le Marche e l'Abruzzo. Ben sono 6 i vini di Umani Ronchi arrivati in finale: Vecchie Vigne '21 e Plenio Riserva '21, Campo San Giorgio '19, Cumaro '19, Pelago '19, Maximo '21.

“Siamo particolarmente soddisfatti – esulta Michele Bernetti –. Questo riconoscimento premia il nostro percorso, la nostra storia, le nostre scelte, e conferma il ruolo di Umani Ronchi tra i grandi marchi del vino italiano”. Come sottolineato dai giudici del Gambero, che hanno orientato il loro sguardo su tutto il progetto complessivo non mancando di celebrare una storia di famiglia iniziata oltre 60 anni fa con Massimo Bernetti, padre di Michele, e il suocero Roberto Bianchi, la motivazione del premio assegnato a Umani Ronchi è da ricercare in “una vitalità complessiva che non si ferma ai soli aspetti vitivinicoli”.

Un percorso virtuoso

Una realtà, quella di Umani Ronchi che racconta, infatti, un progetto capace di abbracciare architettura, ospitalità, accoglienza attraverso il Grand Hotel Palace, Boutique&Wine Hotel nel centro storico di Ancona, il Wine Not Bistrot adiacente, e le wine experience, percorsi diversi tra i quali scegliere per realizzare il proprio wine tour.

Un progetto che si fa protagonista di un percorso capace di trovare conferma nei riconoscimenti della critica enologica nazionale e internazionale fin dal 1997, anno in cui il Pelago '94 vinse l'International Wine Challenge di Londra" e venne decretato come "Migliore Vino Rosso Mondiale dell'Anno". Nel 2020 Wine Spectator ha eletto Umani Ronchi tra le Migliori Cantine d'Italia, mentre in queste ore arriva il Premio Speciale "Cantina dell'Anno 2024" di Gambero Rosso.

Una storia di lavoro e ispirazione che dal 1957 ha attraversato tre generazioni, contribuendo a disegnare la realtà di un territorio unico nel panorama del vino italiano. Oggi Umani Ronchi può contare su una superficie vitata di 210 ettari che si estende attraverso tre territori: Colline del Verdicchio, Conero, Abruzzo. È presente in più di 60 paesi con una quota export pari al 65% ed è tra i 18 membri fondatori dell'Istituto dei Grandi Marchi, Associazione che racchiude alcuni dei più prestigiosi brand dell'enologia italiana come Antinori, Ca' del Bosco, Tenuta San Guido-Sassicaia, Tasca d'Almerita, Donnafugata e altri.

Vocazione familiare e innovazione al servizio di qualità e sostenibilità

L’azienda è da sempre caratterizzata dalla sua forte vocazione familiare, dalla conoscenza, dalla tecnologia, dalla visione e dall’attitudine all'innovazione. Caratteri fondanti a cui si uniscono cura e valorizzazione del comprensorio agricolo e del patrimonio culturale aziendale e un’attenzione particolare ai concetti di sostenibilità, ambientale e sociale, che trovano concretezza nell’operare per il preservare il benessere delle persone, rispettare l’ambiente e le sue biodiversità. A guidare l’azienda è, infatti, una filosofia che punta a una viticultura green, con un forte approccio etico e un profondo rispetto per l’ambiente.

Un impegno che, nel 2022, ha ottenuto la Certificazione di Sostenibilità Ambientale, Economica e Sociale riconosciuta da Equalitas, e che si concretizza ogni giorno attraverso una viticoltura di precisione, una gestione dei trattamenti in vigna e l’impiego di concimazioni organiche. Ma non solo. Infatti, l’atteggiamento sostenibile di Umani Ronchi è anche nella scelta dei materiali: dal packaging al vetro leggero per ridurre l’impatto e le emissioni di CO2, fino all’impiego di tappi sintetici prodotti dalla canna da zucchero e 100% riciclabili.

L’impostazione bio, fondata sul rispetto dell’uva e della terra per preservare la qualità del prodotto ha visto Umani Ronchi collaborare, inoltre, con Università Politecnica delle Marche per portare avanti il progetto Go-Vitis, per lo sviluppo di una viticoltura intelligente e sostenibile tramite l’introduzione e l’impiego, nel settore vitivinicolo bio, di sensori specifici in grado di rivelare lo stato fenologico del terreno.

Le persone al centro

In tema di sostenibilità sociale, l’impegno di Umani Ronchi restituisce il giusto, importante, valore al Capitale Umano, promuovendone il benessere e valorizzandone le capacità e le competenze attraverso formazione continua, innovazione, miglioramento costante dei processi e rapporti continuativi fondati su stabilità, fiducia reciproca e affidabilità, garantendo, al contempo, parità di condizioni competitive tra generi.

Per maggiori informazioni, prenotare eventi o degustazioni è possibile visitare il sito internet www.umanironchi.com.