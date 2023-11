Maceratese-Napolano, adesso è veramente finita: arriva la nota ufficiale del club. L'ex Samb risponde sui social

MACERATA Giordano Napolano non è più un calciatore della Maceratese (Eccellenza). L'ufficialità è arrivata oggi dopo mesi molto particolari in cui, già in passato, si è arrivati vicini a una decisione di questo tipo per varie vicissitudini.

LEGGI ANCHE: La moviola di Fermana-Ancona: bravo Sacchi jr ma ai dorici manca un penalty nel recupero

La nota del club

Questa la nota ufficiale del club emessa nel pomeriggio: "La SS Maceratese comunica la rescissione contrattuale con Giordano Napolano.

Decisione presa consensualmente con il giocatore nel rispetto reciproco. Il club intende ringraziare l’atleta per la professionalità mostrata e l’impegno profuso per la causa biancorossa, augurandogli le migliori fortune umane e sportive per il proseguo di carriera".

La risposta via social

L'ex attaccante della Sambenedettese, con un passato anche tra i professionisti, ha affidato la risposta ai social: "Un saluto è doveroso per il rispetto e la professionalità che mi è stata mostrata. Ringrazio in primis il direttore Peppe Sfredda per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti sin dal primo giorno, ringrazio il presidente Crocioni per avermi dato la possibilità di giocare in una piazza importante come Macerata e naturalmente ringrazio i miei compagni di squadra per avermi supportato sempre anche nei momenti più delicati. Ringrazio la città di Macerata e tutti i suoi tifosi per l’affetto e la stima dimostrata in questi quattro mesi passati insieme. A tutti voi non posso far altro che fare un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie di tutto. Napo".