La moviola di Fermana-Ancona: bravo Sacchi jr ma ai dorici manca un penalty nel recupero

Le immagini sono chiare. Al 93' di Fermana- Ancona , con il punteggio fermo sull'1-1, ai dorici manca un rigore evidente per tocco di mano in area del difensore gialloblu Padella. Un episodio che, oltre a poter essere decisivo nell'economia del risultato, macchia l'ottima prova del direttore di gara maceratese Gabriele Sacchi (fratello minore del più famoso Juan Luca, fischietto di Serie A, ndr) arruolato solo in mattinata causa indisponibilità in extremis - problema muscolare - di Simone Gauzolino di Torino. E' vero che in Serie C non c'è l'ausilio del Var, determinante in tali circostanze, ma è altrettanto vero che il posizionamento dell'arbitro era ottimale e frontale all'azione. Errore, più lieve, anche dell'assistente di linea che avrebbe potuto aiutarlo vista la collocazione e la buona visuale.