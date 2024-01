Eccellenza, colpo Montegranaro: i gialloblu riportano a casa Guido Marilungo. Nel suo passato tanta Serie A e B

MONTEGRANARO Guido Marilungo, classe 1989 e veregrense di origine, è un nuovo attaccante del Montegranaro. La formazione di Eccellenza marchigiana, in lotta per il primo posto nel massimo campionato regionale, ha riportato a casa il suo figliol prodigo dopo una lunga carriera che lo ha visto protagonista in Serie A, B e C. L'ultima esperienza tra i professionisti proprio nelle Marche con la maglia della Recanatese.

LEGGI ANCHE: Serie C, ultimo atto del 2023: Ancona ko a Lucca. Vis, pari in trasferta con la Juve. Recanatese ko con l'Entella (0-1), Pescara-Fermana 1-1

Il passato glorioso

Proveniente dalla Serie D, con il Barletta, nel suo palmares spiccano le stagioni con Sampdoria, Lecce, Atalanta, Ternana, Cesena, Spezia e Pescara.