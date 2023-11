Alessandroni, il video della rovesciata fa il giro del mondo: «Il mio gol da sogno emblema per tutti i "dilettanti" marchigiani»

ANCONA 12 novembre, stadio Diana di Osimo . In campo si sta giocando Osimana -Castelfidardo, sentito derby di Eccellenza che al 94' vede gli ospiti in vantaggio di un gol. Nell'ultimo assalto della gara, il capitano osimano Luca Patrizi avanza sulla fascia e scaraventa un pallone al limite dell'area. In quella zona staziona Lorenzo Alessandroni, attaccante classe '94 nato a Senigallia e grande conoscitore del dilettantismo marchigiano dalla Promozione alla Serie D. Una storia particolare, una promessa non sbocciata a causa di un grave infortunio che lo fermò ad un passo dal professionismo quando vestiva - da ventenne - le maglie di Parma e Piacenza. Nessuno sa cosa passa per la testa di Lorenzo che, alzandosi in cielo spalle alla porta, esegue alla perfezione una rovesciata incredibile spedendo la palla in fondo al sacco. Il pareggio, l'esplosione di gioia, i festeggiamenti. Ma soprattutto ciò che verrà dopo. Il video del gol fa letteralmente il giro del mondo grazie ai social. Lo riprendono i giornali di ogni parte del pianeta, lo commentano appassionati da New York a Tokyo, da Londra a Sydney. C'è chi vorrebbe candidarlo addirittura per il Fifa Puskas Award, il premio istituito nel '95 dalla Fifa su richiesta dell'allora presidente Seep Blatter (intitolato a Ferenc Puskás, storico capitano della nazionale ungherese) che premia il calciatore o la calciatrice che abbia realizzato il gol più bello dell'anno. Senza barriere di alcun tipo nè categoria. Un premio vinto, in passato, anche dai vari Ronaldo, Salah, Giroud, Neymar e Romario. Ma Lorenzo è il ragazzo di sempre, con quell'umiltà che lo ha sempre contraddistinto dentro e fuori dal rettangolo di gioco.