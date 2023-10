CIVITANOVA «Finalmente inizia il campionato, non vediamo l’ora di ripartire – ha detto coach Blengini riferendosi all’esordio di domenica in casa contro Monza –. Sarà un campionato bello, difficile ma siamo convinti di poter dire la nostra. In occasione del quadrangolare di Jesi abbiamo testato anche il feeling con i nostri tifosi. Sappiamo che loro saranno presenti sempre al nostro fianco anche nei momenti difficili, che la nostra squadra, come del resto tutte le altre, attraverseranno nel corso della stagione. Chi affronta meglio questi periodi alle fine vincerà». È iniziato ufficialmente il countdown per la gara di esordio di domenica, ore 18, in Superlega per la rinnovata Cucine Lube. All’Eurosuole Forum arriverà Monza.

L’avversario

Una formazione rinnovata, che potrà contare quest’anno sul pieno apporto del palleggiatore brasiliano Cachopa lo scorso anno bloccato da un infortunio praticamente per tutta la stagione. Il cambio in regia, o meglio il ritorno all’antico in palleggio, sarà una delle note tecniche di maggiore spessore e qualità per il sestetto di coach Eccheli dove oltre all’esperienza al centro di Galassi e capitan Beretta, sarà da tenere d’occhio la pattuglia canadese, Swarc e Loeppky con l’ultimo arrivato, Lagumdzija junior, per la partenza di Maar che è approdato pochi giorni fa a San Pietroburgo. Squadra tosta, quella brianzola, che però come la Cucine Lube ha avuto poco tempo per mettere a fuoco schemi e situazioni di gioco. Per questo coach Blengini insiste molto nel saper affrontare e superare i momenti difficili che possono capitare nel corso della partita e, soprattutto, chiede l’apporto, incessante e paziente, del pubblico amico. La società ricorda agli interessati che è ancora attiva la campagna abbonamenti oltre ad avere messo in vendita il biglietto per la partita di domenica. Ci si aspetta un pubblico numeroso e caloroso sin dalla prima giornata. Un pubblico capace di spingere la squadra biancorossa il più in alto possibile in regular season e Champions. Appassionati e tifosi, che dimostrando fedeltà e passione alla squadra cuciniera, da abbonati, potranno partecipare lunedì all’evento di presentazione ufficiale della squadra biancorossa. L’appuntamento nei locali della Fermo Forum, in occasione della prima edizione della Lube Expo.

La convention

La convention della Lube Kitchens alla presenza di ospiti nazionali e delle massime autorità politiche e sportive. Dopo aver rinnovato la propria squadra, con gli innesti di Larizza, Lagumdzjia, Thelle, Motzo e Bisotto,che vanno ad inserirsi nella galassia dove già ci sono: Diamantini, Yant, dato in arrivo, capitan De Cecco, Balaso, Anzani, Chinenyeze, Zaytsev, Bottolo la Cucine Lube è passata in concessionaria per rinnovare la propria flotta auto con uno degli ormai storici partner della società biancorossa: Delta Motors. Sono una decina, con tanto di auto elettriche, i mezzi messi a disposizione della società cuciniera in un sodalizio che tocca il settimo anno.