Recanatese sconfitta Gubbio: Chierico, Bumbu e Bernardotto allungano. Non basta Sbaffo

RECANATI Termina in favore del Gubbio il recupero di campionato contro la Recanatese disputato oggi pomeriggio (10 gennaio) al Barbetti con calcio d'inizio alle 18.30

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita

Gubbio - Recanatese 3-1 (7'Chierico su rig., 27' Bernardotto, 48' Bumbu, 52' Sbaffo)

La cronaca

Primo tempo senza storia al Barbetti con il Gubbio padrone del match.

La formazione di Braglia detta le trame sbloccando al settimo su calcio di rigore di Chierico, primo gol in maglia eugubina. Sbaffo e soci provano a reagire ma non riescono fino a subire, prima dell'intervallo, il raddoppio di Bernardotto e il tris di Bumbu - entrambi arrivati dal mercato di riparazione - bravi a inserirsi tra le maglie giallorosse e trafiggere Meli. Nella ripresa non cambia molto anche se la rete di Sbaffo, a inizio ripresa, rende meno amara la sconfitta.

IL TABELLINO

GUBBIO (4-3-1-2): Vettorel 6; Corsinelli 6,5 (46’st Frey sv), Pirrello 6,5, Tozzulo 7, Mercadante 6,5; Bumbu 7 (13’st Portanova 6 ), Casolari 7, Merati 6; Chierico 7 (1’st Rosaia 6); Spina 7 (13’st Udoh 6), Bernardotto 7 (Montevago sv). All. Braglia 7.

RECANATESE (3-5-2): Meli 6; Veltri 5, Ferrante 6, Quacquarelli 5 (1’st Peretti 6); Longobardi 5,5 (17’st Ferretti 6), Morrone 5,5, Prisco 6 (38’st Carpani sv), Carpani 6, Pelamatti 5 (1’st Lipari 6); Sbaffo 6,5, Melchiorri 6 (1’st Ahmetaj 5,5). All. Pagliari 5,5

Arbitro: Castellone di Napoli

Reti: 8’pt Chierico (rig.), 26’pt Bernardotto, 49’pt Bumbu, 8’st Sbaffo

Ammoniti: Chierico, Mercati, Vettorel

Recupero: 4’ - 4’