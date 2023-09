FERMO Dov’eravamo rimasti? A domenica 23 aprile, al sole di Sassari, al mancino prelibato di Manuel Fischnaller lesto ad imbucare l’ennesima perla facendo innamorare proprio la Torres, che a fine luglio l’ha scippato alla Fermana. Son passati più di 4 mesi, se volete 131 giorni, quasi 19 settimane. E i canarini, dopo un’estate strana e tumultuosa, si apprestano a ricominciare. Messe vie le diatribe societarie che hanno tenuto banco fino a mezzora prima di salire sul palco, lunedì scorso, per la presentazione della squadra, finalmente si guarda avanti. Ecco a voi la stagione 2023-24, con mister Bruniera al posto di Protti, con il ds Galassi al posto di Andreatini, con Sky e Now Tv al posto di Dazn e ElevenSports. Rivoluzione completata. E stasera, alle 20.45, Carrarese-Fermana costituirà l’antipasto marchigiano del girone B di Serie C. Tutte le altre nostrane in campo domani.



L’aperitivo

L’aperitivo prima dell’antipasto, però, è forse ancor più importante della cena tra le Alpi Apuane. Si consumerà in quel di Milano all’Hotel Sheraton: sono infatti le ultime ore di calciomercato che si chiuderà alle 20. E la Fermana dovrà far punti prima di tutto il Lombardia, assicurandosi come minimo con un secondo portiere, un attaccante forte, forse un altro jolly esterno destro e pure una cessione per monetizzare. Un indizio: il difensore siciliano classe 2002 Jonathan Spedalieri, a sorpresissima, non è stato convocato e ieri dopo pranzo non è salito sul pullman per la Toscana. Dove andrà? Bene dal punto di vista economico, meno bene dal punto di vista tecnico, dato che Speeds era uno degli under più pronti.

Tubaldi e Galassi a Milano

Tubaldi intanto è salito in zona San Siro mercoledì, e da ieri a pranzo a Milano c’è pure Galassi. A braccetto stanno lavorando per il bene di Bruniera, il mister che ha atteso e che intanto si è goduto un big come Marco Calderoni, ’89 del Cesena: per i canarini il jolly è oro colato. E se dopo due allenamenti giocasse subito titolare da braccetto nel 3-5-2? Senza Spedalieri serve una forzatura. Di fronte a Borghetto, testato sabato scorso al cospetto dell’Elpidiense, possibile che si schieri l’ex Serie D Santi, firmato assieme a Fort martedì pomeriggio e ufficializzato ieri mattina mentre era impegnato nella rifinitura al Pelloni. In mediana, quattro quinti sono fatti: pronti Eleuteri, Scorza, Giandonato e Misuraca in versione prottiana, chi chiuderà la cerniera a sinistra? Potrebbe adattarsi Gianelli, ex Inter, nonostante sia una mezzala, se proprio lo staff non volesse lanciare subito il 2005 Pistolesi. In attacco, invece, in attesa delle news provenienti da Milano, non restano che Pinzi (col 10) e Curatolo (col 9), baby leggerini con la speranza che sul sintetico possano essere sguscianti alla difesa di mister Dal Canto.

Le cessioni

Si siederà in panchina Riccardo Tilli, l’attaccante Duemila preso dalla D che sino a pochi giorni fa era dato vicino ad un club di B come la Sampdoria. Il miracolo non è riuscito. Assieme a Spedalieri, non convocati nemmeno il centrocampista Graziano e l’ala Pampano, ancora alle prese con rumors di mercato. Rientreranno in qualche scambio? C’è tempo sino alle 19.59, se così non capitasse da domani sarebbero reintegrati in vista di Fermana-Pontedera, esordio casalingo di sabato prossimo alle ore 18.