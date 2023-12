CIVITANOVA Dici Verona e affiorano tanti pensieri: per qualcuno, veneto di origine, tipo Balaso o Bottolo, è una sorta di derby essendo entrambi padovani di nascita, pallavolisticamente parlando. Per altri, vedasi Anzani è la partita da ex ma anche contro la squadra della città dove hai piantato le tende domestiche e vivrai un domani post volley. Per l’allenatore di Verona, Rado Stoytchev è la partita contro chi, la Cucine Lube, ribaltò con una rimonta epica la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto quando Verona già assaporava il gusto della semifinale.

Il calendario

Per il calendario il match che si disputerà martedì alle 15,30 all’Eurosuole Forum sarà l’ultima giornata del girone di andata con in palio tre punti che fanno gola ad entrambe le pretendenti in quanto poi verrà stilato il tabellone dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia dove accederanno le prime otto in classifica. Giocatori costretti a smaltire in fretta le gozzoviglie natalizie perché il 30 inizierà già il girone di ritorno. La Lube sarà impegnata a Monza. In campo un interessante duello a distanza tra Nikolov, Yant, Mozic e Keita: i migliori giovani interpreti di posto quattro. «Per me che sono originario di Padova conta sempre parecchio questa sfida, che per anni è stata un derby – ricorda Fabio Balaso, ormai civitanovese di adozione data la lunga militanza alla Lube - sarà una gara interessante e delicata per la classifica. Di conseguenza, anche per la griglia della Coppa Italia. Quello scaligero è un team dall'elevato potenziale fisico, lo ha già dimostrato lo scorso anno e ora non è da meno. Tra l'altro, è in corso il graduale reinserimento di Keita, atleta dalle grandi qualità e decisivo nel recente match contro Milano. Giocheremo per i tre punti con la consapevolezza di avere davanti un ostacolo tosto e la certezza di poter contare sul tifo di Lube nel Cuore». Confermati Mozic e Keita, uno dei migliori interpreti del ruolo al debutto in Italia e tornato in campo recentemente dopo un lungo stop. In banda si sono uniti Dzavoronok, campione d’Italia in carica e il giovane Sani. Le chiavi della regia sono ancora in mano a Spirito, il veterano del gruppo con un legame indissolubile con la città. Al suo fianco Jovovic, al rientro in SuperLega dopo le esperienze all’estero. In posto due è arrivato Amin, protagonista con l’Iran quest’estate. A centro rete tutti confermati: da Mosca e Cortesia, convocati a più riprese dal ct azzurro De Giorgi, a Grozdanov e Zanotti. A loro si è aggiunto l’esperto Zingel, vecchia conoscenza della pallavolo veronese. Infine, con l’innesto del libero D’Amico, ex biancorosso, e il rinnovo di Bonisoli, si è completata anche la seconda linea.

Gli avversari

«Civitanova rappresenta per noi una partita particolare – ha detto coach Stoytchev - come sapete molto bene, la Lube nella stagione scorsa ai playoff è riuscita a ribaltare la serie dei Quarti eliminandoci. Questo ci ha lasciato brutti ricordi. Quella biancorossa è una squadra costruita con grandi giocatori e con un organico molto largo, quindi dobbiamo avere un approccio importante. Voglio vedere la squadra molto determinata, ambiziosa e vogliosa di vincere una partita in trasferta di alto livello».