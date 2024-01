Vuelle, terza sconfitta di fila in una partita da infarto: dal -22 al -4 ma la vittoria a Pesaro contro Sassari non arriva

PESARO Finisce 69-79 dopo una partita da montagne russe con alta capacità di provocare infarti, con la Vuelle brava all'inizio e alla fine ma da incubo nel cuore del match, a cavallo del riposo lungo. C'è mancato poco e questo non fa altro che aumentare il rimpianto, perché la tripla di Visconti aveva timbrato il -4 al 38'. Poi, errori e stanchezza, hanno prodotto un finale già visto.

L'obiettivo era tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive nonostante una avversaria in netta crescita. Questo era l'intento della Carpegna, che oggi alle 16.30 (diretta radiofonica su Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano. On line su Dazn e in televisione su Eurosport 2) affrontava in casa il Banco di Sardegna Sassari nell'ultima giornata del girone di andata.

Invece è arrivato il terzo preoccupante passo falso di fila.

Primo quarto

La Vuelle chiude il primo quarto in vantaggio: 20-13, scolpito dalla triple di Bluiett, Cinciarini e Visconti e dagli inserimenti a canestro del lituano Mockevicius.

Secondo quarto

Secondo quarto da incubo per Pesaro. Il parziale dice tutto: 8-28. Il 20-20 arriva dopo 3' di gioco e un parziale di 0-13 prima del primo canestro biancorosso. Totè tiene in piedi la squadra nel momento peggiore ma si va al riposo lungo sotto di 13 con una tripla di Jefferson che è peggio di una coltellata (28-41).

Terzo quarto

Non cambia molto al rientro dal riposo lungo: 14-27 il parziale. Scatenato Tyree che in avvio ha subito continuato il discorso aperto nel secondo quarto (0-12). Nel deserto biancorosso dà una boccata d'ossigeno una tripla di Tambone ma con una bomba di Jefferson Sassari si issa al +22. Bluiett e Cinciarini rendono meno amaro il passivo.

Quarto quarto

L'ultimo e decisivo parziali si apre con un break d'orgoglio della Vuelle: 17-1. I pesaresi tornano a -10 da Sassari (59-69 a 4'32'). La Dinamo non trova più il canestro, Visconti dalla lunga porta Pesaro al -4. Pazza Vuelle. Tyree allunga la vita a Sassari (67-73) poi una sanguinosa palla persa da Tambone e due bombe fallite da Visconti spengono il sogno. Finisce 69-79.