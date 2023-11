Lube, ora tira fuori le unghie. Oggi (ore 16) la truppa di Blengini impegnata sul campo di Modena

CIVITANOVA Vietato lasciarsi andare all'amarcord. Nel match dei tanti ex tra Modena e Cucine Lube, che andrà in scena alle 16 con diretta su Radio Arancia, conteranno, e tanto, solo i tre punti in palio. «I giocatori vanno e vengono, la maglia si tifa» continuano a ripetere i Predators che anche oggi saranno in più di cento a sostenere capitan De Cecco e compagni nell'assalto al PalaPanini dove troveranno Bruninho, Stankovic e Juantorena nelle vesti di padroni di casa, oltre che di ex. Pericoli in più che coach Blengini dovrà arginare.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita