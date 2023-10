Macerata, addio a "Tonino" Oro: una vita per la sua Lube. Si è spento a 73 anni all'ospedale

MACERATA Addio ad Antonio Oro, da tutti conosciuto come Tonino. Uno storico tifoso della Lube e collaboratore della società. Aveva 73 anni ed era ricoverato all'ospedale di Macerata. E' stato dirigente in diverse aziende, in particolare nel Nord, ultima delle quali la Bto Ceramiche.

Il saluto del club

Il club su Facebook lo saluta partecipando al lutto della famiglia e lo ricorda come "storico dirigente sportivo biancorosso che, grazie alla sua generosità e alla passione per la pallavolo, ha sempre vissuto con grande trasporto le avventure del club cuciniero entrando nel cuore di tutti noi".