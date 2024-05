Provincia di Macerata, al voto in 37 Comuni. Le sfide più calde a Recanati e Potenza Picena LE LISTE

MACERATA - Conto alla rovescia. Nomi, liste, dialoghi, apparentamenti e ovviamente confronti, dispute e anche polemiche. Nella provincia di Macerata sono 37 i municipi che arrivano a scadenza di mandato e che sono quindi chiamati a rinnovare consigli comunali e sindaci. Solo due, tra questi, superano i 15mila abitanti Recanati e Potenza Picena. In entrambi, nel caso in cui nessuno tra i candidati sindaci raggiungesse la soglia del 50% più uno dei voti al primo turno, si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati dopo due settimane. Gli altri 35 Comuni sono tutti sotto ai 15mila abitanti.

Ecco la lista completa, si tratta di Appignano, Apiro, Belforte, Caldarola, Camporotondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Fiastra, Fiuminata, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle, Treia, Urbisaglia e Visso. Una tornata importante dunque per il Maceratese che vedrà moltissimi municipi chiamati a rinnovare i vertici comunali.

COMUNE DI APPIGNANO

Lista Costruiamo Insieme Calamita Sindaco".

"Stefano Montecchiarini anni 55 professione Avvocato

Silvia Persichini anni 48 professione Impiegata

Federica Arcangeli anni 57 professione Insegnante

Rolando Vitali anni 59 professione Impiegato

Lucia Santanatoglia anni 28 professione Insegnante

Francesco Raffaelli anni 24 professione Insegnante

Laura Pierviettori anni 42 professione Operaia

Simone Gasparini anni 45 professione Infermiere

Lucia Staffolani anni 48 professione Insegnante

Sauro Bravi anni 32 professione Operaio

Paola Genevrini anni 45 professione Casalinga

Francesco Gagliardini anni 34 professione Impiegato

COMUNE DI CESSAPALOMBO

Candidato sindaco: Dott.

Stefano Ciocchetti (38 anni), libero professionista informatico specializzato in fotografia per i Beni Culturali, Guida Ambientale Escursionistica.

Alessandra Annavini (32 anni), gestisce l’azienda di famiglia

Gianvittorio Antenucci (47 anni), ingegnere, responsabile Servizio Tecnico del Comune di Gualdo e libero professionista

Moira Compagnoni (39 anni), dipendente privato laureata in biologia

Giuseppe Del Balzo Ruiti (43 anni), dipendente privato

Alberto Gentili (43 anni) artigiano calzolaio.

Giorgio Gentili (70 anni), dirigente scolastico in pensione

Adriana Malpiedi (55 anni), restauratrice e insegnante laureata in architettura e in tecnologie e diagnostica per il restauro

Marco Mercorelli (36 anni), magazziniere, autista.

Ilaria Milani (39 anni), assistente studio odontoiatrico e studentessa

Greta Quintili (33 anni), perito agrario, operatore socio-sanitario lavora nel settore assistenziale

COMUNE DI BELFORTE

Belforte Obiettivo Comune



Elio Carfagna

Claudio Cipollari

Sara Francesconi

Simone Innamorati

Mariella Migliorelli

Catia Mizioli

Luca Pierluigi

Mario Quacquarini

Carlo Santini

Antonella Sciamanna

Belforte Domani



Mario Antinori

Gabriel Belloni

Alessandro Campetella

Andrea Capponi

Chiara Marucci

Michela Meo

Marina Migliorelli

Paolo Mosca

Giovanni Pieroni

Francesco Sambuco

Armonia, sviluppo e partecipazione



Monica Scalzini

Luca Luciani

Federica Salacotti

Fabio Capenti

Franco Tornesi

Serena Migliorelli

Giuliano Salvatori

Roberto Mancini

Lanfranco Prugni

Augusta Spurio Giuseppetti

COMUNE DI MONTELUPONE

Lista “Bene Comune per Montelupone" candidato sindaco Rolando Pecora

Andrea Castellani, laurea economia e commercio, Dirigente Comune Macerata, 58 anni

Carlo Cipriani, laurea scienze politiche, pensionato, 65 anni

Pietro Cognigni, diploma scientifico, imprenditore, 24 anni

Giordano Elisei, perito chimico, dipendente ASSAM Marche, 55 anni

Simone Gambini, laurea scienze economiche, assicuratore, 50 anni

Orietta Mogliani, scienze infermieristiche, infermiera, 58 anni

Chiara Monteverde, laurea economia e commercio, dipendente amministrativa, 41 anni

Cristina Monteverde, laurea ingegneria, imprenditore, 57 anni

Gino Paoltroni, diploma professionale, pensionato, 68 anni

Matteo Pranzetti, laurea ingegneria, imprenditore, 31 anni

Sandro Provenziani, perito meccanico, pensionato, 62 anni

Giancarlo Sulpizi, laurea infermieristica e scienze organizzative, militare, 41 anni

COMUNE DI VISSO

VISSO UNITA candidato sindaco: Andrea Innocenzi

Candidati Consiglieri Comunali:

Cappa Letizia

Cesari Samuele

Giacinti Valentina

Halimi Afrim

Iammarino Carlo

Molinaro Caterina

Pasquini Romina

Seccacini Silvano

Tarragoni Giuseppe

Zampetti Valentina