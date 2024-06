Zara Tindall ne sa una più del diavolo. La figlia della Principessa Anna, che non possiede titoli reali, si è presentata a un «royal party» sull'erba con dei salvatacchi di plastica per proteggere i suoi tacchi a stiletto dalla terra umida per la pioggia battente. Non c'è nulla da scherzare: terra e fango possono danneggiare seriamente delle scarpe. Quindi, Tindall ha pensato bene di indossare l'accessorio protettivo martedì al Buckingham Palace Garden Party, organizzato dal principe William.



La bellezza dei salvatacco

I salvatacchi non fanno affondare il tacco nella terra soffice evitando l'imbarazzo di rimanere bloccati in mezzo all'erba. Le scarpe da proteggere erano di pelle scamosciata rosa del brand di lusso Emmy London da 495 sterline (581,25 euro). Un costo stellare in confronto a quello del salvatacco, che è irrisorio: 1,30 sterline (1 euro e 52 centesimi). Sono disponibili al prezzo di due euro su Amazon e altri siti online, venduti in genere in confezioni da tre o cinque paia. Sono in silicone trasparente o nero. Si possono usare anche per non rovinare il tacco durante la guida.

Altri sistemi proteggi tacchi

Se invece non piacciono esteticamente i salvatacchi, si può sempre optare per una pellicola protettiva trasparente adesiva che si attacca al tacco. Non lascia nessun segno e protegge anche contro sassi, grate metalliche, scale mobili, crepe stradali.

Si può usare anche uno spray impermeabilizzante per non permettere a macchie o acqua di rovinare il tacco. Entrambe le soluzioni sono facilmente trovabili e acquistabili sul web.