JESI Un sottile filo lega la “Jesi Volley Cup”, in scena al PalaTriccoli sabato e domenica, tra la pallavolo di ieri, quella presente e futura. Un quadrangolare tra quattro top team: Milano e Verona, in campo sabato alle 17.30; Cucine Lube-Olympiacos, ore 20,30. Finali domenica dalle 15. Siamo nell’immediata vigilia dell’inizio del campionato di Superlega ed immediatamente dopo i tre tornei di qualificazione a Parigi 2024.



I protagonisti



Dici Olimpiadi, giochi nel PalaTriccoli ed allora tutto diventa magia. Un’emozione da vivere che sarà orchestrata da diverse stelle del volley. Alcuni hanno giocato con la maglia della Nazionale fino a pochi giorni fa e sabato si troveranno avversari. Gli azzurri: Anzani, Zaytsev, Travica, Piano, Balaso, Bottolo, l’osimano Mosca. La stella giapponese Ishikawa, l’estro ed il talento di Waldo Kantor o Luciano De Cecco. Il passato ed il futuro della Bulgaria con Kazyski e Nikolov. In panchina Chicco Blengini, da molti indicato come l’allievo di Julio Velasco, Rado Stoytchev e Roberto Piazza. Assente il tecnico Castellani, ancora fuori con la Nazionale, che allena i greci dell’Olympiacos. E i loghi delle ditte che hanno legato il proprio nome all’evento: c’è proprio tanta voglia di volley a Jesi, volley e Jesi molti lo legano a Beppe Cormio ex dirigente alla Tre Valli Jesi oggi dg della Cucine Lube. «L’evento è nato dalla volontà di riportare la grande pallavolo a Jesi - afferma Luca Vecci, presidente di Jesi Volley & Sport, l’associazione organizzatrice dell’evento -. In una piazza dove da sempre c’è la vocazione per la pallavolo che è un’importante costante nello sport jesino. A sette giorni dall’inizio della Superlega sarà un ottimo prologo».

Coinvolti sponsor di ieri, Apra e Tre Valli, ma anche nuove realtà Grilli alimentare, Vezlab e Sit. «Sono amici dello sport jesino, aziende della Vallesina e non solo, che hanno percepito il lustro che avrebbe dato il torneo alla città e la solidità del nostro progetto. Ringrazio anche l’Amministrazione Comunale per il supporto e i dipendenti degli uffici che si sono prodigati nell’esaudire ogni nostra richiesta».



L’interesse



La Jesi Cup è anche un progetto per riportare la pallavolo di alto livello anche di club a Jesi? «A tutti è nota la mia passione per questo sport - afferma Vecci -. Ho un gruppo di lavoro eccezionale, si lavora con entusiasmo e con il calore della città. La risposta che abbiamo avuto con la Jesi Cup ci fa sognare ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Un buon progetto con idee solide trova riscontro anche da parte di aziende disposte ad investire nel volley». Previste anche manifestazioni collaterali. «In collaborazione con la Fipav Marche ci saranno diversi eventi: dal corso allenatori, ad attività di sensibilizzazione nelle scuole, alla tappa regionale di S3, tutto finalizzato a promuovere il volley a livello giovanile».