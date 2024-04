JESI Spintoni, offese di troppo. Poi, tra le accuse reciproche, è esplosa la violenza in campo nello scontro salvezza tra l’Aurora Jesi e l’Olimpia Falconara, gara di calcio di Seconda categoria giocata ieri al San Sebastiano di Jesi. L’arbitro si è visto costretto a sospendere la partita sul 2-1 alla fine del primo tempo per una maxi rissa sul rettangolo verde, proseguita negli spogliatoi: un giocatore e un dirigente sono finiti all’ospedale.

L’epilogo

È il violento epilogo di una partita che, a 2 turni dalla fine, metteva in palio punti pesanti. Lasciava immaginare scintille, non certo l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è degenerata a ridosso dell’intervallo, con la squadra locale in vantaggio. Al doppio fischio dell’arbitro si è scatenato il parapiglia con quelli dell’Aurora che accusavano un avversario di aver colpito un giocatore a palla lontana con un pugno sulla schiena, e l’Olimpia che recriminava a un rivale di aver offeso un giocatore, spuntandogli in faccia. Con più di una persona finita a terra per le botte, l’arbitro è stato costretto a sospendere la partita.

È a quel punto che la tensione si è spostata nello spogliato della squadra locale dove tra calci e pugni, due persone sono rimaste ferite: un calciatore 25enne dell’Aurora, finito al pronto soccorso con un forte mal di testa e un labbro rotto e un dirigente di 54 anni dell’Olimpia che, lamentando forti dolori al petto, è stato accompagnato all’ospedale di Chiaravalle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Le accuse incrociate continuano nel post partita. «In campo si può dire di tutto, ma la violenza fisica non può essere accettata – commenta Alessio Capomagi, direttore sportivo dell’Aurora Jesi -. Tuteleremo il nostro giocatore nelle sedi opportune». «Sono questioni che devono rimanere in campo – ribatte Simone Pergolini, dirigente dell’Olimpia Falconara – ma gli avversari riflettano sul gesto offensivo del loro giocatore».