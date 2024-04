JESI Una reazione del tutto inattesa e violenta, senza alcuna ragione. Tra le vicende piccole e grandi che la cronaca fa registrare quotidianamente ce n’è stata una, in particolare, che a suo modo ha dell’incredibile. E riguarda due ausiliari del traffico, i quali, mentre stavano svolgendo il proprio lavoro di controllo dei ticket sul rispetto degli orari di sosta a pagamento sono stati aggrediti. Protagonista, in negativo, una 50enne jesina che poi è stata denunciata all’Autorità giudiziaria con l’accusa di turbativa di pubblico servizio.

APPROFONDIMENTI L'ATTESA Bandiera Blu 2024, il primo scatto è di Fermo. Il sindaco: «Siamo stati convocati a Roma». Ecco le località marchigiane premiate nel 2023



La scintilla

I due ausiliari erano in quel momento impegnati nel giro lungo il trafficato Viale della Vittoria, dove non è facile trovare uno stallo libero, quando la donna, che passava di lì per puro caso, non avendo nemmeno la macchina in sosta, si è scagliata contro di loro. Un comportamento inaspettato perchè del tutto immotivato. La cinquantenne alla vista dei due, infatti, ha improvvisamente cominciato a inveire contro di loro e non contenta per l’aggressione verbale è passata dalle parole ai fatti tentando di scagliarsi fisicamente contro gli ausiliari. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i due operatori i quali, però, per evitare l’ulteriore aggravarsi della situazione hanno subito allertato la Polizia locale. Gli agenti giunti sul posto con una pattuglia hanno fermato la donna e l’hanno accompagnata successivamente al Comando per l’identificazione e la conseguente denuncia per turbativa di pubblico servizio.

I controlli

Nella stessa giornata, nell’ambito dei controlli effettuati sul territorio al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, agenti della Polizia Locale hanno anche fermato un somalo di 29 anni che risultava destinatario di un provvedimento che ne inibiva la presenza a Jesi. Accompagnato al Commissariato per l’espletamento della procedure di identificazione e per la verifica della legittimità di permanenza nel territorio nazionale, lo straniero è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio.