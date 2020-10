Minacce e offese su Facebook agli ausiliari del traffico: la società dei parcheggi denuncia 10 "leoni da tastiera"

PESARO - Offese e minacce su Facebook agli ausiliari del traffico: la Pesaro Parcheggi denuncia 10 "leoni da tastiera", gli haters del web. "Una continua escalation - spiega la Pesaro parcheggi - di comportamenti inaccettabili ai danni degli Ausiliari del traffico che da ora in avanti non saranno più tollerati"

Dopo il Comune di Pesaro, che già in primavera aveva annunciato che non sarebbero più stati tollerati i toni oltraggiosi che sempre più spesso appaiono nei social network, anche la società di gestione della sosta dice “basta”.



Pesaro Parcheggi – tramite i suoi legali – ha provveduto, a depositare querela nei confronti di ben 10 soggetti autori di post e commenti pubblicati su Facebook considerati diffamatori e minacciosi nei confronti dei propri dipendenti. "Lo scorso 11 agosto - riavvolge il nastro la Pesaro parcheggi - un utente ha pubblicato sulla propria bacheca Facebook un post offensivo a seguito di una sanzione ricevuta per il mancato pagamento della sosta. Il post viene poi condiviso dallo stesso autore e da altri utenti su alcune pagine e gruppi, innescando una serie di commenti contenenti gravi minacce ed insulti all’indirizzo degli Ausiliari del traffico, che sfocia in un vero e proprio invito alla caccia all’uomo. Considerata la gravità, Pesaro Parcheggi provvede subito ad informare le Autorità di polizia segnalando il temuto pericolo per l’incolumità dei propri dipendenti. I toni apparsi non passano inosservati sullo stesso social dove a decine prendono le distanze da certi messaggi e invitano alla moderazione”.

