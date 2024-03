Capuano tira in ballo Pieroni: «Io esonerato da Taranto perchè voleva convocassi il figlio della Banca Popolare di Ancona». La risposta della moglie Mariolina

ANCONA In una recente intervista rilasciata a Fanpage l'allenatore del Taranto Eziolino Capuano ha tirato in ballo l'ex presidente della società pugliese (e anche dell'Ancona) Ermanno Pieroni - scomparso nel 2021 - in riferimento alla stagione 2001-2002 quando il mister fu esonerato dalla panchina rossoblu:

L'accusa

«Il personaggio Capuano ha annullato l’allenatore creandomi dei problemi gravissimi. Perché sono venuto fuori solo a livello mediatico e non per il valore del tecnico. Questa è la verità. Qui a Taranto fui esonerato perché Pieroni all’epoca mi chiedeva di convocare il figlio del direttore generale della Banca Popolare di Ancona. Io sono rimasto sempre me stesso, non sono mai cambiato.

La risposta

Quando io dico che la carriera me la sono distrutta da solo, non capisco fino a che punto c’è distruzione e quando subentra la dignità. Io ho sempre fatto giocare chi merita e non ho giocato con i sentimenti dei tifosi»

Non si è fatta attendere, attraverso i social, la risposta della moglie di Ermanno Pieroni, Mariolina Maggiori: «Per mero caso ho letto un’intervista in cui si cita ( a sproposito) mio marito. Ho trovato molto poco elegante riferirsi ad una persona che non ha più la possibilità di dire la sua opinione in merito e quindi instaurare un contraddittorio leale. Come sono andate le cose anni fa e’ a conoscenza di tutti quelli che c’erano. Penso che ognuno di noi dovrebbe assumersi la responsabilità dei propri successi e dei propri insucecssi senza addossare colpe a terzi. Mariolina»