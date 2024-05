ANCONA È arrivata la stangata del giudice sportivo dopo gli scontri al termine di Atletico Ancona-Europa Costabianca, finale playout valevole per il Girone D della Seconda categoria, andata in scena lo scorso 18 maggio al Paolinelli della Baraccola. Una salvezza amara per i lauretani, che pagheranno lo scotto più grande.

Il pugno di ferro

Il giudice Marco Marconi - assistito dal sostituto Massimo Giampaoletti - ha inflitto quattro giornate effettive di squalifica nei confronti di Ben Fredj Nasri. «Per avere, al termine della gara, insultato i sostenitori della squadra ospitante, nonché per aver colpito un giocatore avversario a mano aperta» si legge in una nota della Lega Nazionale Dilettanti Marche relativa alla sospensione del giocatore del Costabianca. Dietro la lavagna per tre giornate anche Diallo Mamadou Sadio, per aver mollato un ceffone ad un avversario subito dopo il termine del match, vinto - proprio dall’Europa Costabianca. La mano della legge sportiva si è scagliata anche contro l’Atletico Ancona: due cartellini rossi da tre giornate ciascuno. In tribuna resterà Seydou Awalou per «aver colpito, al termine della gara, un giocatore avversario con una testata al petto». Stessa sorte di Filippo Fiori, che ha «colpito al viso un giocatore avversario».

La violenza

Un poker di provvedimenti arrivato dopo l’analisi del referto arbitrale relativo alla sfida degenerata in rissa. Le immagini girate dagli spalti erano inequivocabili. Video che mostrano cazzotti, spinte e placcaggi, con alcuni tifosi che hanno tentato di scavalcare la rete divisoria, cercando di scendere in campo. Al termine del parapiglia, durato qualche minuto, il bilancio è stato di almeno un dirigente ed un giocatore feriti, pur senza la necessità dell’intervento del 118. Immagini che avevano fatto in poco tempo il giro dei social e dei gruppi Whatsapp. Istantanee di un agonismo sbagliato, scene più da film anni '70 che da odierno prato verde. Attimi di calcio decisamente censurabili, abbastanza da richiedere il pugno duro dei togati dello sport. Con buona pace di chi voleva far passare quanto accaduto per qualcosa di accettabile, anche se successo sull’erba di provincia.