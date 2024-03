CASTELFERRETTI - A 93 anni ieri se n’è andato Michele Radicioni, dottore in chimica, che a Castelferretti e nella comunità falconarese era molto conosciuto ed apprezzato. Era nato ad Ancona il 23 ottobre 1930. Lascia la moglie Mirca, i figli Massimo e Stefano, le nuore Alessandra e Roberta, la nipote Lucia, il cognato Mauro. Radicioni aveva una grande passione per la pallavolo, e l’attaccamento alla Sabini, la storica squadra di volley locale, è stato totale e incondizionato.

«Da oggi siamo più soli – dicono i dirigenti della società – perché se n’è andato colui che dalla fondazione societaria ha svolto tutti i ruoli possibili ma soprattutto, al di là del servizio incondizionato per il sodalizio, è stato un punto di riferimento autorevole per ogni tesserato che entrasse a Castelferretti a vestirsi in biancazzurro. Un amore incondizionato per i nostri colori che grazie all'orgoglio ed al senso di appartenenza al paese, ha contribuito alla fantastica scalata in serie A2. Michele è sicuramente l'artefice del clima familiare che ancora oggi si respira nella nostra società: era un uomo cordiale e gentile con grandi valori umani». Da oggi alle 15 è aperta la camera ardente alla casa funeraria Pieroni; il funerale si celebra domani alle 14,30 nella chiesa S.Andrea di Castelferretti.