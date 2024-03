SENIGALLIA - Approvato il progetto di fattibilità della nuova palestra Campo Boario, che sarà più ampia. Un palazzetto multidisciplinare, idoneo alle competizioni, che potrebbe essere delocalizzato. Il costo, stimato in 4 milioni e 500mila euro, come previsto dalla variazione del piano triennale delle opere pubbliche approvata nell’ultimo consiglio comunale, è quasi raddoppiato.

Il recupero

«Il progetto di recupero della palestra Campo Boario rappresenta un ulteriore passo dell’Amministrazione Olivetti volto al recupero dell’impiantistica sportiva che abbiamo trovato in condizioni pessime - spiega Riccardo Pizzi, assessore allo Sport -, vista l’assenza di investimenti negli ultimi vent’anni. In soli tre anni abbiamo avviato lavori di costruzione di due nuove palestre scolastiche, alla Marchetti e alla Puccini, e il recupero con ampliamento della Belardi a Marzocca». La precedente Amministrazione aveva avviato una trattativa con Conad che, realizzando un supermercato nell’antistadio, si sarebbe fatta carico di riqualificare il Bianchelli e di realizzare una nuova palestra al posto dell’attuale. «L’idea di rifare la palestra Campo Boario nel retro dello stadio, pensata dalla precedente Amministrazione – prosegue Pizzi - era semplicemente irrealizzabile, tanto che il progetto di finanza non era neanche partito. La gestione di quella pratica rappresenta, a mio avviso, una pessima pagina della politica cittadina, con sperpero di tempo e energie che si sarebbero dovute utilizzare meglio». Aveva scatenato in città un acceso dibattito tra chi era a favore e chi no. «Il nostro progetto del Boario prevede la demolizione dell’edificio esistente con ricostruzione di una palestra multidisciplinare – illustra - con un’area di sedime più ampia. Come Giunta stiamo valutando anche la possibile delocalizzazione rispetto all’attuale sede».

L’investimento sarà di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,5 da reperire tramite la partecipazione a bandi nazionali. «L’obiettivo dell’Amministrazione Olivetti è di rispettare gli impegni assunti in campagna elettorale – conclude l’assessore allo Sport - investendo sul patrimonio sportivo comunale per offrire impianti efficienti agli sportivi». La nuova struttura potrà essere utilizzata anche a livello agonistico. «L'investimento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e programmato per il 2025 – aggiunge Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici -. Prevede la realizzazione di una palestra più ampia di quella attuale, adatta per le competizioni di pallavolo e pallacanestro che sono le discipline che richiedono più spazio. Pertanto, potranno essere eseguiti tutti gli sport, compresi quelli che ne richiedono meno».

La spesa

Riguardo ai costi di realizzazone aggiunge: «È previsto un finanziamento ministeriale "Sport e Periferie", oltre a un cofinanziamento comunale, pertanto l'opera verrà eseguita solo se finanziata. Il progetto di fattibilità tecnico economica è pronto, quindi siamo in grado di partecipare a eventuali bandi. La strategia dell'Amministrazione è quella di farsi trovare pronta nell'ambito dei finanziamenti della quarta e quinta rata del Pnrr».

Sabrina Marinelli

