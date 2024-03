Trovato con più di tre etti di cocaina, per un ragazzo si aprono le porte del carcere di Montacuto

ANCONA - La lotta allo spaccio era e rimane una priorità: nel pomeriggio di venerdì 2 marzo, ad Ancona, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un ragazzo di circa 24 anni per detenzione ai fini di spaccio.

I militari, nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre transitavano in via Flaminia, hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto, ed hanno deciso così di procedere ad un controllo durante il quale quest’ultimo mostrava atteggiamenti di nervosismo ed insofferenza, facendo ulteriormente insospettire gli operatori, i quali all’esito di una più accurata ricerca hanno rinvenuto indosso allo stesso un pacchetto di circa 322 grammi di cocaina, altre tre dosi sigillate da 5 grammi l’una circa di cocaina ed oltre 1400€ in contanti suddivisi in banconote da diverso taglio.

L’arrestato è stato portato inizialmente presso il Comando Provinciale Carabinieri per le formalità di rito per poi essere successivamente trasportato in regime di detenzione presso la casa circondariale di Montacuto.