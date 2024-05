ANCONA - Se l’è legata al dito, questa. «Noi ci siamo presi il nostro, gli altri Comuni pure, nel loro piccolo. E non hanno certo rifiutato quelle somme». Ma la frattura che a un certo punto è sembrata insanabile, per Daniele Silvetti si ricomporrà. «Hanno detto delle fesserie, alcune gravi e pericolose. Ma sono certo che faccia parte dei giochi politici. Finita la campagna elettorale, tutto tornerà come prima». E allora: «Avanti con il gestore unico dei rifiuti. Lo vogliamo noi, lo vogliono loro. La strada è segnata».

La spaccatura

Il sindaco del capoluogo contro i colleghi degli altri 5 Comuni soci di Anconambiente. Fa rumore la spaccatura che si è creata mercoledì, quando nella riunione dell’assemblea dell’azienda partecipata solo Silvetti ha votato sì alla seconda manovra (in due mesi) per la distribuzione degli utili del 2023 accantonati a riserva. Al Comune dorico sono arrivati 684.331 euro (dopo i 720mila di marzo): una manna, in tempi di casse illanguidite e di bilanci ingessati. Ma gli altri sindaci hanno gridato allo scandalo, dalla Ghergo (Fabriano) ai colleghi (Amicucci per Chiaravalle e Grilli per Cerreto d’Esi, mentre Serra de’ Conti e Sassoferrato si sono astenuti): «Una partecipata non può risolvere i problemi di liquidità di un Comune, questo è un atto d’imperio». Una tensione crescente che rischia di mandare in fumo il progetto del gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti, di cui Anconambiente vorrebbe farsi capofila per la provincia. Ma Silvetti no, non crede ci sia questo pericolo. «Non scherziamo, il gestore unico lo vogliono tutti» replica, benché in consiglio comunale, poche ore prima dell’assemblea dei soci, lui stesso ha ammesso che ciascun Comune si sarebbe dovuto assumere le proprie responsabilità in caso di voto contrario e di fallimento del progetto. «In questa vicenda c’è molto di politico e poco di tecnico - il suo teorema -. Lo comprendo, siamo in fase elettorale, ma non lo condivido. L’assemblea, comunque, è durata due ore, a dimostrazione del fatto che non ho voluto far pesare la percentuale delle quote. E si è chiusa con il comune intendimento di voler portare avanti l’idea del gestore unico che dovrà interpretare Anconambiente».

I sassolini

Ma qualche sassolino, Silvetti, se lo toglie. «L’opposizione non studia, dice cose fuorvianti, fesserie gravi: sostenere che quei fondi ci sarebbero serviti per organizzare le feste è un’assurdità, tra l’altro vietata dalle norme. Le entrate straordinarie derivanti dalle riserve delle partecipate devono essere destinate a spese impreviste e non ricorrenti: noi utilizzeremo i dividendi di Anconambiente per contributi a sostegno delle famiglie, interventi di protezione civile, accantonamenti per contenziosi, contributi per ripianare disavanzi straordinari di amministrazione, fondi di riserva per spese emergenziali». E la tenuta economico-finanziaria della partecipata? «Non è stata mai intaccata né è stata pregiudicata la progettualità del gestore unico. Peccato che gli altri sindaci siano andati avanti a testa bassa, votando no per ragioni politiche». «Io ho agito nell’interesse degli anconetani, la precedente amministrazione in due anni, tra il 2016 e il 2018, ha ripartito circa 1,5 milioni - ricorda Silvetti - peraltro quando l’azienda veniva da una situazione di scoperto che nel 2010 toccava i 10 milioni, mentre nel 2023 ha chiuso con utili per 700mila euro e un patrimonio di 9,1 milioni. Fino a che non sistemeremo i conti del Comune - conclude - dovremo ricorrere anche alle partecipate, che pure sono patrimonio di tutti, per non mettere le mani nelle tasche dei cittadini».