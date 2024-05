ANCONA Il sogno di Antonio Ambrosio di riaprire il Bar del Duomo rischia di svanire. Il ristoratore (titolare de Il Giardino al Viale della Vittoria) non riesce a dare seguito al progetto originale di restyling dello storico locale affacciato sul porto. «Costi troppo elevati» ha ammesso. Così ha deciso di rivedere in piccolo il progetto. «Solo un bar e i reperti archeologici a cielo aperto» ha spiegato Ambrosio. Ma sarebbe proprio quest’ultima variazione a mettere in forte dubbio la prosecuzione.

Le criticità

Nel disegno iniziale, approvato già dal Comune e dalla Soprintendenza, Ambrosio aveva assicurato che i resti dell’antica chiesa, riemersi durante i lavori di demolizione del vecchio stabile, sarebbero stati tutelati con una copertura e resi fruibili al pubblico. Ora quella struttura non si farà più perché troppo costosa. «La prossima settimana dovrò consegnare la rivisitazione del progetto alla Soprintendenza, poi dovrò aspettare il loro responso» afferma Ambrosio. Ma l’entusiasmo che, nonostante i continui inciampi, l’ha sempre sospinto a procedere con il sogno di ridare alla città un posto iconico, non c’è più. «Sono stanco - ammette il ristoratore - ormai sono passati tanti anni e la faccenda è diventata troppo complicata». Ambrosio sarebbe anche tentato di mollare: «Se il parere della Soprintendenza sarà negativo, sarò costretto a mollare. Perché non posso assolutamente sostenere i costi di realizzazione del progetto iniziale».

Il preventivo

Un preventivo da circa 1 milione e mezzo. Una cifra che non riuscirebbe ad ammortizzare nemmeno in tutti i 25 anni di concessione. «Ma mollo anche se per ricevere il parere mi faranno aspettare troppo - dice - ormai ho perso quella carica che mi ha animato fino a poco tempo fa». Il pericolo, però, è che quella zona rimanga in uno stato di completo abbandono. Ambrosio ha fatto avviare il cantiere all’impresa per il taglio del nastro dei lavori. Recinzioni, qualche materiale trasportato. Ma dal 13 marzo, data di avvio del cantiere, nulla si è mosso. Anzi, una recinzione è stata sfondata e lasciata incustodita lungo il marciapiede. Qualcuno potrebbe entrare e farsi male. Poi non è nemmeno un bel vedere per i turisti che in questo periodo arrivano in città.

Il degrado

Per non parlare della vegetazione incolta che sta praticamente mangiando i ruderi del vecchio locale e l’intera area archeologica. Insomma, ai piedi della Cattedrale, nel cuore del Guasco, c’è un’oasi di degrado che fa male al cuore vederla così. In un modo o nell’altro, la questione va risolta. «Io spero che la Soprintendenza si esprima a stretto giro e in senso positivo, così io inizio i lavori e porto a termine il progetto - puntualizza Ambrosio -. Altrimenti faccio un passo indietro». A quel punto si dovrà rescindere l’accordo di concessione e l’area tornerà al Comune. E tutto si dovrà rifare daccapo. Un’odissea lunga 11 anni, che nella peggiore delle ipotesi non si sa nemmeno quando potrebbe finire.