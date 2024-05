ANCONA Torna la lirica alle Muse di Ancona, con due titoli: “Nabucco” di Verdi e “Madama Butterfly” di Puccini, un omaggio ai cento anni della morte del compositore. La stagione si aprirà venerdì 25 ottobre, alle 20.30, con la prima opera (replica domenica 27 alle 16.30) e continuerà venerdì 6 dicembre, sempre alle 20.30, con la seconda, in replica domenica 8 dicembre alle 16,30. Il cartellone è stato presentato ieri al Ridotto del Teatro alla presenza dell’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini e della collega Antonella Andreoli (Politiche Educative), del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Donatella D’Amico, del presidente della Fondazione Marco Ascoli Marchetti, del direttore Velia Papa e del direttore artistico per la stagione lirica Vincenzo De Vivo.

Gli incontri

La presenza della D’Amico e dell’Andreoli aveva un significato nel contesto organizzativo del programma: l’attenzione rivolta ai giovani, agli studenti delle scuole superiori e dell’università con un preciso richiamo culturale e didattico, con un’azione mirata rivolta al loro coinvolgimento nell’attività musicale e teatrale. Una serie di incontri con il pubblico e con le scuole farà da introduzione ai titoli in programma e sarà inoltre riservata l’“anteprima giovani” di ciascuna opera agli allievi delle secondarie e agli studenti universitari. Lo stesso De Vivo, cui era demandata la presentazione del programma, si è all’inizio soffermato sul ruolo importante mantenuto in anni difficili dall’attività lirico-teatrale col marchio di Ancona, divenuta una significativa “officina” dello spettacolo, con un progetto culturale legato alle scuole e alla valorizzazione dei giovani artisti delle accademie locali, di Pesaro, di Osimo. Un teatro in musica, insomma, da intendersi come un contributo all’educazione civica dei giovani.

L’allestimento

Poi lo sguardo si è spostato sulla stagione lirica, che prenderà il via a ottobre appunto con il “Nabucco” di Verdi. È un nuovo allestimento del Teatro delle Muse, di cui sono validi interpreti il direttore ungherese György Ráth, che guida la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana; la regia è di Mariano Bauduin con le scene di Lucio Diana e i costumi di Stefania Cempini. Il cast vocale include artisti della nuova generazione di cantanti verdiani di sicuro interesse: il baritono Ernesto Petti che interpreta Nabucco e il soprano Rebeka Lokar nel ruolo di Abigaille; a seguire Nicola Ulivieri (basso) quale Zaccaria e Alessandro Scotto Di Luzio (tenore) e Irene Savignano (mezzosoprano) nelle parti di Ismaele e di Fenena. Presenza “basilare” nell’opera è quella del coro, il Lirico Marchigiano “Bellini”, che figura anche nel melodramma che segue.

Il cast

A dicembre “Madama Butterfly” andrà in scena, con la regia di Renata Scotto (il grande soprano che ci ha lasciati lo scorso anno) riallestita da Renato Bonajuto, con le scene di Laura Marocchino e i costumi di Artemio Cabassi (è un allestimento del Teatro Coccia di Novara). Il maestro Francesco Angelico guida in questo caso l’Orchestra Sinfonica “Rossini”. Nel ruolo di Cio-Cio-San il noto soprano Myrtò Papatanasiou, con a fianco il Pinkerton del tenore emergente Giuseppe Infantino. Il mezzosoprano Manuela Custer è Suzuki, il baritono Sergio Vitale è il console Sharpless..