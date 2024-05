ASCOLI In attesa di segnali da Bergamo, la trattativa fra la Metalcoat e l’Ascoli calcio, sembra essersi incartata. Secondo indiscrezioni, l’azienda internazionale, specializzata in acciaio, potrebbe presentare una proposta nei prossimi giorni ma più il tempo passa e più ci sono gli adempimenti regolamentari per mantenere la società bianconera nel campionato professionistico. Non ci rimane molto tempo. L’auspicio di molti tifosi è che Matteo Trombetta Cappellani, titolare di Metalcoat e Massimo Pulcinelli, si possano presto incontrare di persona per concretizzare la trattativa. Al momento, però, non si è andati oltre generiche email e molte chiacchiere.



L’iscrizione



Nel frattempo, però, c’è un cronoprogramma, denso di impegni da rispettare che, in attesa di soluzioni diverse, ricadrà sulle spalle di Massimo Pulcinelli. Il primo, il più importante, è quello dell’iscrizione al campionato che dovrà avvenire entro il 4 giugno. Per quella data l’Ascoli dovrà presentare anche la fideiussione bancaria e pagare i circa due milioni di euro di emolumenti ai tesserati. I dirigenti bianconeri stanno effettuando un lavoro diplomatico con i calciatori e la sensazione è che alla fine si raggiungerà un accordo con molti di loro. Il patron ha ufficialmente dichiarato che provvederà di persona, comunque, a garantire l’iscrizione. Poi, però, bisognerà pensare subito alle cessioni dei gioielli di famiglia, a cominciare dal bomber Mendes corteggiato dal Brescia, Caligara, D’Uffizi e Mantovani per allestire la prossima squadra. Dal passaggio dalla serie B alla serie C infatti gli introiti crolleranno da 15 a un milione di euro. Ci si può consolare che almeno una intelaiatura della difesa, fra le migliori della cadetteria, già c’è con Tavcar, Celia, Quaranta, ai quali si potrebbe affiancare Botteghin (il migliore dei bianconeri) o altri veterani. Un altro capitolo importante è quello degli sponsor che quest’anno hanno meritato la serie A, non certamente la retrocessione.



Gli sponsor



Grazie ad un lavoro partito da lontano, in questa stagione l’Ascoli ha ottenuto più di quattro milioni di euro di sponsor (su tutti Faraotti e le famiglie Gabrielli/Morosini), creato una rete efficace di piccoli imprenditori, ai quali si aggiungono i due milioni di euro di Bricofer, gruppo della famiglia Pulcinelli. Dopo quanto successo a seguito della retrocessione gli attuali sponsor manterranno il loro sostegno economico? In questo momento delicato è difficile ipotizzarlo. Metalcoat, tramite intermediari, ha sondato il terreno e i due più facoltosi sponsor, ovvero Battista Faraotti e le famiglie Morosini/Gabrielli, hanno garantito che il loro sostegno all’Ascoli calcio, qualunque cosa accada, sarà mantenuto. Quanto agli altri regna l’incertezza. non si sa ancora con esattezza, infatti, chi prenderà in pugno le redini del comando in società.



L’alternativa a Rizzetta



C’è infine da risolvere la questione legata alle quote di Matt Rizzetta, maggiore azionista del Campobasso, che ha ottenuto la promozione in serie C e che ha annunciato che punterà soprattutto sulla società rossoblù. Dopo l’uscita di scena di Distretti Ecologici della famiglia Passeri, l’attuale composizione societaria del club è la seguente: Ferinvest, la cassaforte della famiglia Pulcinelli (39%), North Sixth Soccer Holding II Llc di Matt Rizzetta (19%), Rabona (10%) di Maurizio e Stefano D’Alessandro, Cedibi 32%.