Serie A, gli Mvp della stagione: da Zirkzee a Lautaro Martinez e Di Gregorio. Chi sono i calciatori premiati

Non sarà il pallone d'oro, ma anche la Serie A premia i suoi top player. La Lega calcio ha infatti svelato oggi i vincitori dei premi per i migliori giocatori del campionato 2023/24, oltre a quello per il miglior allenatore. E anche tra i premi, così come in campo, il dominio è stato tutto dell'Inter, con quattro premiato su sette categorie nell'annata del ventesimo scudetto.



Andando con ordine, così, sono stati scelti

Joshua Zirzkee (Bologna) come miglior Under 23

(Bologna) come miglior Under 23 Michele Di Gregorio (Monza) come miglior portiere

(Monza) come miglior portiere Alessandro Bastoni (Inter) come miglior difensore

(Inter) come miglior difensore Hakan Calhanoglu (Inter) come miglior centrocampista

(Inter) come miglior centrocampista Dusan Vlahovic (Juventus) come miglior attaccante

Il premio come MVP assoluto, però, è finito al capitano dell'Inter Lautaro Martinez, trascinatore dei nerazzurri nella stagione della seconda stella in cui l'argentino è stato assoluto protagonista tra gol e assist.

I criteri decisionali

I giocatori, ha spiegato la Lega, sono stati scelti tenendo conto delle graduatorie «in base alle analisi evolute di Stats Perform», che analizza non solo i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionale con una valutazione quindi oggettivo e qualitativa della prestazione.

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, infine, è stato scelto come «Philadelphia Coach Of The Season» da una «giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare». «Giunto ormai alla definitiva consacrazione tra gli allenatori più importanti sul panorama internazionale, il mister nerazzurro ha guidato la sua squadra in un percorso praticamente perfetto», ha spiegato l'ad della Lega Luigi De Siervo.