ANCONA Ormai è cosa fatta: Alessandro Siani girerà ad Ancona il film che uscirà a Natale in tutte le sale italiane. Co-protagonista Leonardo Pieraccioni. Si chiamerà “Io e te dobbiamo parlare”. La certezza che le riprese si faranno in città arriva dalla Guasco Srl - società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivo - che proprio ieri ha comunicato che venerdì e sabato prossimo si effettueranno ad Ancona i casting per selezionare le comparse. Appuntamento alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana.

Le figure

Venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 9 alle 16. La produzione (Italian International Film) cerca uomini e donne tra i 18 e i 70 anni e bambini maschi tra i 7 e i 10 anni. Le figure che dovranno essere ricoperte dalle comparse adulte: persone altolocate ed eleganti, poliziotti, mafiosi, donne di bella presenza, camerieri sofisticati, ragazzi per una manifestazione ambientalista, turisti stranieri, sportivi. Per presentarsi ai casting basta presentarsi alla Mole Vanvitelliana nei giorni e negli orari delle selezioni muniti di un documento d’identità. La prossima settimana l’attore e regista Alessandro Siani tornerà ad Ancona per una seconda tranche di sopralluoghi. In particolare dovranno essere visionate alcune ville fuori città e poi altre location tra Ancona e dintorni.

Il blitz

A inizio maggio la coppia di attori e registi hanno compiuto il primo blitz nel capoluogo. Gli operatori di Marche Film Commission avevano accompagnato Siani & co. in un’escursione nell’area portuale, da Marinadorica al porto antico, passando per la Mole Vanvitelliana risalendo poi fino al centro toccando la Pinacoteca e Palazzo Jona. Non poteva mancare una puntata al Passetto. Poi, per probabili esigenze di copione, un giro anche all’ospedale regionale di Torrette. Le riprese dovrebbero partire non più tardi della fine di giugno per durare tra le 8 e le 10 settimane.