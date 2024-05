ANCONA Giornate siciliane per Roberta Nocelli che giovedì sera ha raggiunto Catania in aereo accompagnata dal segretario generale Roberta Mancini. Una missione sull’isola dovuta all’esigenza di presenziare al match di ritorno della finale del Campionato Primavera 4 che vedrà impegnata la formazione allenata da Riccardo Tumiatti, ma non solo. Ieri in serata l’Ancona Primavera è arrivata a Catania ed è stata accolta dall’amministratore delegato, questa mattina alle 11 i biancorossi scenderanno in campo contro i pari grado del Catania.



Boscaglia



L’occasione è propizia per la Nocelli per incontrare Roberto Boscaglia che ieri ha festeggiato il suo sessantaseiesimo compleanno. L’allenatore si trova in vacanza nella sua Gela, città che dista appena un’ora e mezza di macchina da Catania. Questa mattina lo stesso Boscaglia raggiungerà il capoluogo etneo, assisterà alla partita della Primavera e si incontrerà con Roberta Nocelli. Un momento di confronto importante visto che i due si erano lasciati agli inizi di maggio con un’intesa già abbastanza solida sulla prosecuzione del rapporto di Boscaglia con l’Ancona anche per il prossimo campionato. Un accordo che va perfezionato con l’annuncio ufficiale, un adempimento che verrà espletato solo dopo che sarà stata sistemata anche la casella del direttore sportivo.



Il confronto



La Nocelli si tratterrà in Sicilia sino a domani pomeriggio proprio per approfondire con Boscaglia tutti i temi sul tavolo. Al centro del confronto con l’allenatore ci saranno argomenti come la definizione degli accordi contrattuali, gli aspetti organizzativi e logistici e soprattutto il programma che la società intende attuare per il prossimo futuro. Una tematica alla quale non a caso Boscaglia aveva dichiarato di attribuire la massima importanza ai fini della sua permanenza sulla panchina biancorossa. Del resto è comprensibile che un tecnico navigato ed ambizioso voglia conoscere nel dettaglio intenzioni ed obiettivi che la società si pone e concordare le modalità con le quali si intenda procedere.



Il nuovo direttore



Dopo i giorni dei colloqui è arrivato il tempo della riflessione. Chiariamo subito che la scelta non è stata ancora effettuata ma la rosa dei candidati è ridotta a tre soli nominativi sui quali viene mantenuto uno stretto riserbo. Non si tratta necessariamente di un direttore sportivo giovane ed emergente, pur restando nell’ambito delle caratteristiche già rese note. La scelta potrebbe ricadere anche su una figura più esperta ma che sappia lavorare e valorizzare calciatori giovani. Nelle valutazioni è entrato direttamente il presidente; Tiong ha già sul tavolo le tre candidature che sono oggetto di confronto con la Nocelli. I tempi della scelta finale non sono brevi, si andrà comunque alla prossima settimana. I motivi di una gestazione così lunga ed articolata sono da ricercare nella massima attenzione che la società intende porre nell’individuare il diesse più adeguato alle proprie esigenze. Un tassello che viene considerato fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell’Ancona: perciò vietato sbagliare. Sui tre profili selezionati esiste già il parere positivo di Boscaglia, non vincolante ma sicuramente importante nell’ottica di creare il contesto migliore per un’area tecnica che sappia lavorare in squadra.