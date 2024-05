ANCONA «Finiranno questa pedana per le Olimpiadi?» si domandava a inizio settimana Tamberi in una story su Instagram visualizzata da decine di migliaia di fan in tutto il mondo: il campione è ripreso di spalle, sulla collinetta del campo di atletica Conti, con lo sguardo smanioso rivolto a quel tappetino color celeste su cui coltiverà il suo sogno a cinque cerchi.

Il regalo

Gimbo chiama, il Comune risponde. Eccolo il regalo da 150mila euro per l’orgoglio di casa, il portabandiera italiano alle prossime Olimpiadi di Parigi. L’intervento, avviato dopo Pasqua, si è concluso e ora Tamberi potrà riprendere a saltare sulla pedana realizzata proprio come voleva lui, del tutto simile a quella presente allo Stade de France. Per il primo stralcio da 250mila euro, finanziato dal Credito Sportivo e chiuso a ottobre per la rigenerazione della pista d’atletica a 8 corsie, era stata utilizzata la tecnica del retopping, cioè della posa di una nuova pavimentazione spessa 3 millimetri, senza rimuovere il manto usurato preesistente. Nel caso della pedana da 674 mq, invece, è stata installata una pavimentazione prefabbricata con un manto in gomma vulcanizzata, posata sul tappetino bituminoso con un collante poliuretanico bicomponente. Su questo tappetino soffice, dedicato al salto in alto ma anche al lungo e al lancio del giavellotto, del martello e del peso, Gimbo preparerà la “road to Paris”. Il viaggio verso il sogno del secondo oro olimpico (dopo il trionfo di Tokyo 2021) non ammette distrazioni né imprevisti. Tant’è che proprio ieri il campione anconetano ha annunciato di rinviare il suo debutto stagionale: non gareggerà martedì alla tappa del World Continental Tour di Ostrava (Repubblica Ceca) per un dolore al ginocchio.

L’annuncio

«Dispiace molto perché non vedevo l’ora di iniziare la stagione - ha spiegato sui social - ma provando a saltare ho avuto fastidio al ginocchio: non valeva la pena scendere in pedana, facendo magari una brutta prestazione e mettendo a rischio la partecipazione agli Europei di Roma. Né vorrei condizionare la preparazione alle Olimpiadi, il mio obiettivo più grande. Parigi è continuamente nella mia testa». Fly or die, d’accordo. Ma è bene preservarsi, prima di spiccare il volo dal Conti allo Stade de France.