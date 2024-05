PESARO Un malore mentre è nella vasca per prepararsi il bagno, l’impossibilità di chiedere aiuto e il rubinetto che rimane aperto con l’acqua che tracima, inonda le stanze della casa e poi fuoriesce di sotto, sulle scale, penetra nei soffitti del piano sottostante fino ad allarmare i vicini che chiedono l’intervento dei vigili del fuoco. Si pensava a un guasto, a una dimenticanza, ma non era nulla di quanto si ipotizzava: l’uomo non poteva chiudere il rubinetto perchè era morto, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi.

E’ successo nella tarda serata di giovedì in un appartamento di via Camillo Marcolini, nella zona di Baia Flaminia. Si chiamava Enrico Serafini, aveva 60 anni, ed era un pasticciere. Lavorava nella pasticceria di famiglia, quella “Serafino” di via Cecchi notissima in tutta Pesaro e che ieri era chiusa per lutto con i tantissimi e affezionati clienti a chiedersi il perchè. Enrico Serafini era il figlio più piccolo dello storico Serafino Serafini, attivo dal 1956. Una pasticceria a gestione familiare, con il padre e la madre Silvana lavorano anche i figli. Che cosa sia successo giovedì sera (un infarto?) sarà l’autopsia a stabilirlo.

Toccherà anche stabilire se abbia ingurgitato acqua o meno. Enrico Serafini era sofferente di diabete da tempo e i carabinieri nel sopralluogo che hanno condotto nell’abitazione sono andati anche alla ricerca dei medicinali assunti dall’uomo. Per entrare i pompieri hanno dovuto sfondare la porta. Quando sono arrivati i vigili del fuoco l’uomo era immobile nella vasca da bagno con il rubinetto lasciato aperto e l’acqua che continuava a scorrere e a fuoriuscire dall’appartamento. Non si sa da quanto tempo potesse trovarsi in quelle condizioni. L’allarme è stato dato quando l’acqua, dopo aver allagato l’abitazione è fuoriuscita sulle scale, arrivando anche al piano di sotto e ai soffitti.