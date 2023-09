ASCOLI «Sarà una giornata bellissima, che permetterà a tutti i tifosi di rinsaldare l’amore per i colori bianconeri e di riabbracciare i campioni che hanno scritto pagine indelebili nella storia dell’Ascoli Calcio». Un messaggio unico, quello lanciato da Amministrazione Comunale, Ascoli Calcio, Ultras 1898 e associazione “Noi siamo la storia”, in vista della festa che si terrà domani al Del Duca per celebrare i 125 anni del club. «Un traguardo importantissimo, che va festeggiato in maniera esemplare» ha dichiarato Alfredo Pizi, componente del direttivo degli Ultras 1898 e tra i rappresentanti dell’associazione organizzatrice. «Il nostro inizio di campionato non è stato dei migliori, ma non può essere una sconfitta a cancellare la storia: dobbiamo sostenere la squadra, facendo capire l’importanza dello stemma che portano sul petto. Invitiamo tutti a partecipare, per rincontrare i campioni del passato e vivere insieme la grande festa dell’Ascoli Calcio».



I protagonisti



L’ingresso in Tribuna Mazzone sarà completamente gratuito. Il pomeriggio si aprirà alle ore 15 con il torneo per i bambini “Sport4Restart”, mentre alle 17.30 si terrà la presentazione delle squadre giovanili bianconere. Poi, dalle 18.30, spazio alle vecchie glorie: uno a uno scenderanno in campo coloro che hanno scritto le pagine più belle della storia bianconera, con i protagonisti che si sfideranno pure in una partita dal sapore amarcord sul rettangolo verde. Tra gli ospiti più attesi Walter Junior Casagrande: il miglior marcatore dell’Ascoli in Serie A ha partecipato ieri alla conferenza stampa di presentazione della festa, dopo il volo aereo dal Brasile e una prima passeggiata in centro storico. Ma vi saranno pure Adelio Moro e i vari Roccotelli, Silva, Pagani, Castoldi, Brini, Aloisi, Incocciati, Maretti e Fontana, senza dimenticare Pergolizzi, Amore, Padella, Carpani, Mengoni e tanti altri ancora.



La nuova Sud



«E’ un immenso onore riabbracciare Casagrande, ma sarà bellissimo ritrovare tutti coloro che hanno fatto la storia della nostra squadra» ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. «Ricorderemo anche Rozzi e Mazzone, grazie alla partecipazione delle loro famiglie, oltre a Scorsa, in una giornata che permetterà di rinsaldare la passione e l’amore verso i colori bianconeri. A novembre, poi, ci sarà una nuova festa per i 125 anni dell’Ascoli Calcio. In quella sede, presenteremo il progetto definitivo per la Curva Sud: i lavori inizieranno entro la fine della prossima estate, tra le immagini che impreziosiranno la nuova casa dei tifosi ci sarà anche quella di Casagrande». Entusiasta l’assessore allo sport Nico Stallone: «Grazie a un lavoro congiunto tra Comune, Ascoli Calcio e tifoseria, celebreremo al meglio il nostro club, tra i più antichi e blasonati d’Italia. Vi sarà anche una sorpresa musicale e un’esplosione di luci resa possibile dalla nuova illuminazione del Del Duca: vivremo una grande festa a tinte bianconere».



Cuore e passione



Nell’elenco delle vecchie glorie non mancheranno Luigi Giorgi e Mario Bonfiglio: «Sono cresciuto con l’amore per questa squadra, da ascolano è bellissimo aver fatto parte della storia dell’Ascoli. Questa città vive di calcio: vedere la passione che si respira nell’ambiente è un motivo di grandissimo orgoglio» ha dichiarato l’ex capitano. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Bonfiglio: «Da bambino avevo la figurina di Casagrande e di altri campioni bianconeri, sarà bellissimo essere tutti insieme al Del Duca. Sono onorato di aver fatto parte dei “Diabolici”, non vedo l’ora di festeggiare con tutti i tifosi i 125 anni di storia dell’Ascoli Calcio».