La prima Italia di Spalletti sfida la Macedonia del Nord: l'incrocio rievoca il derby marchigiano Ancona-Ascoli

SKOPJE (MACEDONIA)- L'avventura di Luciano Spalletti da Commissario tecnico della Nazionale inizierà ufficialmente domani, 9 settembre, alle 20.45 a Skopje contro la Macedonia del Nord. Un incrocio decisivo, insieme a quello di martedì 12 a San Siro contro l'Ucraina, sulla strada verso la qualificazione a Euro 2024. Gli azzurri, sotto la guida dell'ex Ct jesino Roberto Mancini, hanno fin qui totalizzato tre punti frutto di una sconfitta (1-2 a Napoli contro l'Inghilterra) e una vittoria (0-2 a Malta). In classifica Inghilterra 12 punti, Ucraina 6, Italia 3, Macedonia del Nord 3, Malta 0. Inghilterra e Malta quattro partite giocate, tre per Ucraina e Macedonia del Nord, due partite per gli azzurri.

Il derby "amarcord"

Per gli amanti delle statistiche e, del cosiddetto altro lato del calcio, la sfida Italia-Macedonia del Nord rievoca il derby marchigiano Ancona-Ascoli.

Spalletti, prendendo la parte azzurra, si è rilanciato in carriera ad Ancona nella stagione 2001-2002 quando arrivato sulla panchina dorica risollevò le sorti di una squadra in difficoltà portandola alla salvezza in Serie B. Nel suo staff, a proposito di ex biancorossi, anche il capitano Sasà Russo e il vice Marco Dominichini. Sponda macedone, invece, a raccogliere l'eredità dell'ex Ancona Goran Pandev (ritirato) ci sarà l'esperto attaccante dell'Ascoli Ilija Nestorovski arrivato in bianconero negli ultimi giorni di mercato.

