Nazionale, la rabbia di Gigi Riva contro Spalletti e Mancini: «Ci vuole chiarezza, non c'è più serietà»

E adesso silenzio: parla Gigi Riva. Il popolare 'Rombo di tuono', miglior marcatore nella storia della Nazionale e per anni nello staff degli azzurri, rompe il silenzio sulla questione ct, dopo le dimissioni di Roberto Mancini e il caos intorno alla clausola da pagare al Napoli di De Laurentiis per liberare Luciano Spalletti.

L'ira di Gigi Riva contro Mancini e Spalletti

In un'intervista a Francesco Repice, della redazione sportiva del Giornale Radio Rai in onda nel Gr1 delle 19, Riva è netto: «Io non ci capisco più niente, perché Mancini non aveva dato segni di insofferenza. Non so proprio cosa dire. Una cosa che viene da pensare è che ci sia stata una rottura, ma questo lo sapremo poi. È una cosa che non è chiara, e attorno alla Nazionale che è di tutti bisogna che le cose siano chiare».



E ancora: «Mi sento insicuro, non c'è più serietà.