Gigi Riva, folla e lacrime ai funerali: in 30mila per l'addio, Cannavaro porta la bara. Buffon, Zola, Spalletti: chi c'era

Cagliari e la Sardegna intera si sono fermate per dare l'ultimo saluto al loro più celebre 'conterraneo', Gigi Riva, che sardo di nascita non era ma lo è diventato, forse più di tutti, vivendo sull'isola per 60 anni e stringendo col popolo sardo un legame indissolubile da quel giorno che rifiutò la cessione alla Juventus. Ultima bandiera di un calcio che non c'è più. In 30mila davanti alla basilica di Bonaria per i funerali, in tantissimi davanti alla tv o per le dirette streaming da tutta Italia.

La Sardegna si ferma per Riva

La Sardegna intanto si è fermata, nel giorno del lutto regionale. Bandiere dei Quattro mori a mezz'asta negli edifici pubblici, tante le serrande abbassate in segno di lutto a Cagliari e non solo. A far loro eco, la bandiera italiana a mezz'asta a Zurigo, nella sede Fifa, e a Roma, in quella della Federcalcio. La fila per un posto vicino alla Basilica era iniziata di prima mattina. Alla fine si conteranno nel piazzale antistante, di fronte a due maxischermi, circa 30mila persone, giunte da ogni angolo della Sardegna, e anche dalla penisola.