Ripatransone, lacrime e commozione al funerale di Vecchiarelli

EMBED

RIPATRANSONE - Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Paolo Vecchiarelli, l'autista soccorritore della Croce Azzurra di Ripatransone scomparso improvvisamente giovedì a 63 anni. Il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi ringrazia Paolo: «Paolo va solo ringraziato per la disponibilità che ha sempre avuto verso tutti noi, senza mai tirarsi indietro. Quello che più mi mancherà sarà la tua risposta al telefono in quei momenti dove c'erano problemi da risolvere tu tiravi fuori sempre il jolly, e la tua risposta era 'Dimmi Alessa', perché già sapevi quando ti chiamavo che c'era qualcosa da sistemare. Ti ringrazio a nome di tutti, io continuerò a chiamarti, perché puoi continuare a starci vicino e ad aiutarci da lassù». La collega Serena Silvestri ha la voce rotta dai singhiozzi: «Se il nostro gigante buono, il nostro porto sicuro. Avevamo tanti progetti per la Croce Azzurra. Quando te ne sei andato ho sentito il vuoto, la paura di non essere pronta a lasciarti andare, poi ho guardato la nostra squadra e ho visto in ognuno di loro un po' di te: la voglia di fare, la gentilezza, la passione, e non mi sono sentita più sola. Porteremo avanti il lavoro». Fuori dalla Chiesa, l'uscita del feretro è stata accompagnata dalle sirene delle ambulanze.