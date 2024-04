Porto Sant'Elpidio, lutto nella medicina: lacrime e cordoglio per il funerale del dottor ​Franco Rogantini

SANT’ELPIDIO A MARE Un grande medico, una figura di riferimento per la città e un protagonista della stagione più gloriosa dell’ospedale elpidiense. Si è riempita la chiesa Collegiata, oggi pomeriggio, per l’ultimo saluto a Franco Rogantini, scomparso a 92 anni. Pediatra, tra i primi specialisti in Neonatologia delle Marche, del nosocomio elpidiense è stato a lungo primario di Pediatria, poi direttore sanitario. Il medico lascia la moglie Mariapia, le figlie Sara e Rachele.

Figura centrale dell'associazionismo

Rogantini è stato anche figura centrale dell’associazionismo. Era l’ultimo ancora in vita tra i giocatori della contrada San Giovanni che nel 1953 si aggiudicarono la prima edizione della Contesa del Secchio. È stato anche presidente della Società dei Cacciatori, per decenni un punto di riferimento per gli elpidiensi. Ha accompagnato anche le vicende più gloriose delle società sportive cittadine, da medico dell’Elpidiense calcio come della Tennistavolo Vita Mirella tennistavolo.