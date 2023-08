Spalletti, la carriera del nuovo ct: dalla rinascita ad Ancona, passando per il caso Totti, fino allo scudetto di Napoli

Luciano Spalletti è da poco il nuovo ct della Nazionale. Toccherà al tecnico toscano traghettare gli Azzurri al prossimo Europeo, da campioni in carica, e poi al Mondiale del 2026, dopo ben due edizioni di assenza, cosa mai accaduta nella storia della nostra nazionale di calcio.

Un cammino non semplice, ma che certamente non spaventa l'allenatore di Certaldo, in provincia di Firenze, che a 64 anni ha da poco conquistato il suo primo scudetto in Serie A con il Napoli in un'escalation che da anni lo vede protagonista del nostro calcio e non solo. Ripercorriamo insieme le tappe più importanti della carriera di Spalletti.