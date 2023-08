Ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale italiana di calcio. Per il dopo Mancini arriva l'ex allenatore del Napoli (e dell'Ancona). Nel suo staff l'ex dorico Domenichini

Ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale di calcio italiana. L'ex allenatore del Napoli scudettato prende il posto del dimissionario Roberto Mancini. Non sono ancora state chiarite le modalità del suo approdo in azzurro (alla luce del contenzioso con il presidente del Napoli De Laurentis) ma di sicuro la Nazionale trova da qui al 2026 uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, fresco di tricolore, capace di dare un gioco entusiasmante a una squadra che - aspetto da non sottovalutare - non partiva da favorita e doveva fare i conti con un ricambio generazionale importante.

Un ex dorico nello staff

Ovviamente l'augurio è che possa ripetersi con l'Azzurro dell'Italia (dove peraltro ritroverà alcuni dei suoi gioielli napoletani, a partire da Di Lorenzo).

Spalletti, 64 anni, assumerà l'incarico a partire dal primo settembre 2023 e porterà con sé Marco Domenichini, suo storico vice fin dai tempi dell'Ancona (Spalletti, in carriera, ha allenato 10 squadre tra le quali la Roma, l'Inter, l'Udinese e lo Zenit di San Pietroburgo). Con loro anche un'altra vecchia conoscenza del calcio marchigiano: Andrea Barzagli, campione del mondo e della Juve, che iniziò la sua carriera nell'Ascoli.