ANCONA Lorenzo Peli, esterno destro classe 2000 nell’ultima parte della scorsa stagione al Pontedera (13 presenze e quattro gol), è un nuovo giocatore dell’Ancona. Nato a Seriate, comune del bergamasco di 25mila abitanti, arriva all’ombra del Conero dall’Atalanta con la formula del prestito. Nella giornata di ieri, come anticipato su queste colonne, ha svolto nel capoluogo le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino a giugno 2024. Contratto che sarà depositato oggi dal club orobico negli uffici federali così da dare il via libera all’annuncio ufficiale da parte dell’Ancona. Si tratta del nono innesto in entrata del mercato estivo dopo Pellizzari, Energe, Cioffi, Nador, Dutu, Cella, Marenco e Agyemang. Oggi l’ex Pontedera sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni in quanto, ieri, era sprovvisto del nulla osta da parte della società madre.

Pochi prestiti in rosa

L’innesto di Peli rappresenta il quarto inserimento in rosa con la formula del prestito. Prima, questa tipologia di entrata, era toccata a Dutu (Fiorentina), Nador (Spal) e Cioffi (Napoli). Quattro su ventiquattro giocatori totali in rosa, in prima squadra, per una percentuale di poco superiore al 16%. Numeri bassi che confermano la volontà espressa dalla società, già da un anno a questa parte, di puntare su un parco di giocatori di proprietà. Ecco perchè, adesso, per il direttore sportivo Francesco Micciola i restanti giorni di mercato fino alla scadenza del 1 settembre andranno in due direzioni: un probabile colpo in avanti, a condizione che vengano effettuate due partenze visto che il club vuole mantenere i ventitre slot totali nel roster, e l’analisi delle situazioni legate ai contratti in scadenza. Su tutti quello di Pier Luigi Simonetti (‘01) che, se non riceverà adeguate offerte dalla Serie B, resterà biancorosso e rinnoverà il proprio contratto. Sempre in uscita si segnalano nuovi sondaggi da Foggia per il centrale Camigliano (‘94) che, nei giorni scorsi, ha rifiutato la destinazione Potenza dove era sul tavolo il possibile scambio con il terzino Gyamfi (‘96). Se dovesse partire potrebbe arrivare anche un altro centrale e, in questo senso, tornerebbe d’attualità anche il vecchio nome di Riccardi (‘96) svincolato dal Siena. Smaltito il riposo di Ferragosto l’Ancona è tornata a lavorare in città stabilendo il proprio quartier generale al Dorico. Al tecnico Donadel hanno colpito centralità e bellezza della storica struttura.

Si lavora al Dorico

Una struttura ormai rinnovata e pronta al suo battesimo, contestuale completamento della tribuna coperta da 868 posti (con annessi servizi e spogliatoi), previsto per ottobre. In questo senso, Spagnoli e compagni al viale della Vittoria si alleneranno anche stamattina e domani mattina (ore 10) per poi trasferirsi al Bonolis di Teramo dove sabato, ore 17 (biglietti a 5 euro sul circuito Ciaotickets), è in programma l’amichevole con il Monterosi. Domenica, infine, nuova seduta mattutina al Dorico ancora alle ore 10. Intanto, in attesa di nota ufficiale, la quota abbonamenti per l’Ancona avrebbe toccato quota 2000 proprio nelle ultime ore.

Ancona-Trento il 23/8

A proposito di amichevoli, si va verso l’ufficialità del test amichevole previsto per mercoledì 23 agosto a Corticella, in Emilia Romagna. Nel comune bolognese i dorici affronteranno il Trento (Lega Pro, girone A) con calcio d’inizio alle 17. La sfida dovrebbe giocarsi a porte chiuse per i tifosi vista la particolare struttura dell’impianto, scelto a metà strada, poco adatto a ospitare tifosi. Per il resto, fino all’esordio del 3 settembre - al netto di anticipi o posticipi che dovranno essere stabiliti dalla Lega Pro - a Chiavari contro l’Entella non è stato ancora programmato con certezza se ci saranno o meno altre sgambate. Considerando il weekend del 26-27 agosto non è escluso che l’Ancona possa tornare di nuovo in campo per un’ultima amichevole precampionato.