ANCONA Ci è voluto un anno, ma alla fine la consulta del commercio si è insediata. Il debutto ieri pomeriggio a Palazzo del Popolo, in sala giunta. «Un bell’esordio» ha commentato a caldo il sindaco Daniele Silvetti. Sul tavolo tre ordini del giorno: il restyling di piazza della Repubblica, il destino degli ambulanti esuli in corso Garibaldi e il bando regionale per i centri commerciali naturali. Accanto al sindaco gli assessori Angelo Eliantonio (Commercio) e Stefano Tombolini (Lavori pubblici). Di fronte due delegati per ciascuna associazione di categoria: Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confesercenti con l’unico referente cittadino Giancarlo Gioacchini.



Il progetto

«Un approccio molto positivo» ha ribadito Silvetti, che ha illustrato ufficialmente il progetto di riqualificazione di piazza della Repubblica. «Il via alla sperimentazione della nuova viabilità a partire dal 15 luglio, giorno più giorno meno» ha annunciato. Ci siamo, dunque. La pedonale davanti alle Muse è in arrivo. «Prosecuzione della viabilità da via Gramsci a largo Sacramento, stop alla circonvallazione intorno alla chiesa e spostamento dei taxi sotto il palazzo della Rai» ha spiegato il sindaco. Un solo appunto mosso dalle associazioni di categoria: più punti di carico e scarico. «Non dovrebbero esserci problemi» ha rassicurato il primo cittadino.

Gli interventi

La parte soft degli interventi, quindi, è prossima all’avvio. Per quella hard, invece, bisognerà aspettare dopo il G7. «Tutta la nuova pavimentazione della piazza e gli arredi arriveranno in una seconda fase» ha specificato Silvetti. Nell’attesa delle grandi opere sindaco e assessori hanno sottoposto un’importante opportunità ai delegati delle associazioni di categoria: «Un bando regionale per i raggruppamenti di impresa - ha spiegato Eliantonio -. Su base regionale ci sono in ballo 5 milioni di euro». Finanziamenti per agevolare la creazione di centri commerciali naturali attraverso l’aggregazione di un massimo di tre imprese. Insomma, di carne al fuoco, per essere un debutto, ne è stata messa abbastanza. Dunque buona la prima? Per il sindaco è ovviamente un sì netto. «Hanno tutti compreso che per arrivare alla Grande Ancona bisogna fare un apparente passo indietro - ha sottolineato Silvetti -. La condivisione di intenti è lo strumento giusto».