ANCONA Un gomitolo ingarbugliato. Da sciogliere, senza possibilità di posticipo, entro l’8 luglio. Data in cui l’Ancona, - attraverso la matricola attuale o con una ex nova da art. 52 Noif - dovrà richiedere, in sovrannumero, l’inserimento negli organici della Serie D 2024-2025. Il lavoro da Palazzo del Popolo è totale. In tre direzioni: conoscere l’esatta situazione debitoria e creditizia del club; attivare il maggior numero di istituzioni che possano perorare la causa; trovare un nuovo investitore portante mettendogli a disposizione una base forte costituita da tante anime dell’imprenditoria anconetana (piccola, media e grande). Inutile girarci intorno: con l’attuale matricola - salvaguardando tutto il settore giovanile -le chance per la D sono maggiori. Una controindicazione: mettersi al tavolo con l’enigmatico Tony Tiong che, attraverso il proprio legale Stefano Giangrande, ha risposto alla diffida del Comune e dovrebbe presentarsi (condizionale più che mai d’obbligo visti i precedenti) di fronte al sindaco Silvetti lunedì o martedì. L’auspicio è che lo faccia con il mandato a vendere relativo al 95% delle quote del club. Magari contribuendo a sanare i debiti lasciati (sarebbe il best case possibile all’interno di un contesto di per sé macabro). Proprio come lui stesso ha comunicato, giorni fa, a qualche calciatore. Un altro bluff? Ormai c’è da aspettarsi di tutto. Ma l’ipotesi che l’inafferrabile patron voglia andare avanti da solo (senza marchi, in capo ai tifosi per il tramite del Comune e senza la minima concessione), o in alternativa aprirsi allo scenario fallimentare, sembra follia. Almeno in un mondo normale.



La situazione debitoria

In maniera informale, pur senza l’atto ufficiale della consegna dei libri contabili (Silvetti ha sollecitato in questo senso l’ad Nocelli e il socio di minoranza Canil), l’amministrazione comunale avrebbe già preso conoscenza dei conti. Seppur in modo non dettagliato. Le pendenze, tra mensilità dei calciatori (marzo-giugno) e fornitori, ammonterebbero a poco meno di due milioni. Ci sono però i crediti - fideiussioni, proventi dei diritti televisivi, ricavi delle cessioni -da far valere per ammortizzare la cifra. A questo calcolo, ancora sommario, vanno aggiunte le spese per l’iscrizione alla D (fondo perduto di 300mila euro e fideiussione di 31mila euro) con annesso allestimento della rosa. Un’operazione che, al netto di sorprese, potrebbe essere più bassa rispetto ai 5 milioni prospettati in precedenza. La sensazione è che l’inizio della prossima settimana possa essere decisivo.

L'investitore top secret

Contestualmente all’incontro con Tiong in luogo segreto (non sarà presente lui bensì l’avvocato), Silvetti vedrà anche gli emissari dell'investitore top secret di fuori regione che avrebbe interessi in città (probabilmente legata al porto grazie alla filiera del centrodestra). Potrebbe essere questo l’asso che il sindaco vuole giocarsi nell’impresa, perché di tale si tratta, Serie D. Intanto proseguono i rimborsi a collaboratori e tecnici del vivaio (quelli con contratto) dal conto dell’Us Ancona mediante il fondo cassa. Bisognerà capire se, nelle prossime ore, anche ai tesserati della prima squadra arriveranno i soldi. Solo così capiremo, forse, le idee del malese. Che restano la reale incognita.

Gadda saluta Ravenna

Sulla propria pagina Facebook, Massimo Gadda ha salutato il Ravenna. Scontato aggiungere che si sono scatenati i commenti dei tifosi anconetani che vedrebbero nel “Capitano per sempre” l’allenatore ideale per l’eventuale ripartenza. Che però va conquistata. E non sarà facile.