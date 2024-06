ANCONA Lui sparisce, la città si indebita. Di spaccatura non c’è soltanto quella tra Tony Tiong e l’Ancona Calcio. Anche le strade della Dorica pullulano di crepe, buche, fossi e voragini. Dal centro alle frazioni, l’infrastruttura viaria del capoluogo sembra il lato oscuro della Luna. Quello del nostro satellite, segnato dai crateri, e non certo il capolavoro dei Pink Floyd. Con l'aggravante che adesso dovremo dire addio al milione e 200mila euro che Tiong aveva promesso al Comune in cambio dei terreni su cui costruire il nuovo centro sportivo biancorosso.



Le risorse cancellate

Soldi che sarebbero dovuti finire nelle manutenzioni stradali e che ora ci sono ben poche speranze di riscuotere. Risultato: a Palazzo del Popolo si corre ai ripari e si accende un nuovo mutuo da circa 900mila euro per compensare. L’ennesimo, forse evitabile o che avrebbe avuto un impatto maggiore se sommato al restante milione. Ma stavolta c’è poco da biasimare gli amministratori, alle prese con la ricerca disperata di fondi per rimettere in sesto un sistema stradale ridotto ad un colabrodo.

Il tunnel degli orrori

Mettendo da parte il discorso G7 Salute di ottobre ed i relativi percorsi da vip, resta una città intera dove i sette grandi probabilmente non passeranno mai, al contrario degli anconetani che la città la vivono pure per i restanti 362 giorni all’anno. Partiamo dal centro storico. Prendiamo ad esempio corso Stamira. Risalendo dalla Banca d’Italia, poco dopo il semaforo dell’incrocio con via Cialdini c’è la prima voragine. Un doppio avvallamento presente da talmente tanto tempo che anche la segnaletica stradale (ordinaria e quella dei bus) segue l’andamento calante dell’asfalto. Crateri piccoli, e non, li ritroviamo anche nella parte alta, ai piedi dell’ex Palazzo della Provincia. Dirigendoci verso la città vecchia, ecco l’inevitabile supplizio di passare con le ruote sull’asfalto sconnesso di piazza della Repubblica, dove dei sanpietrini resta ben poco. Non si salvano neanche via Giovanni XXIII o piazza Stracca. Per non parlare di via Guasco, dove il misto asfalto-sanpietrini gravemente deteriorati rende difficile anche le ripartenze in salita delle auto. Analogamente si balla la samba nel tratto davanti all’Anfiteatro romano e al parco del Cardeto, dove in alcuni tratti si fa quasi fatica a tenere fermo il volante dell’auto per quanto si viene scossi. Cambiamo mare e dirigiamoci verso il Passetto, nel quartiere più chic di Ancona. Scandaloso lo stato di via Thaon da Revel, a esempio. Poi ci sono quelli che potremmo chiamare i pazienti cronici. Come via Rodi e via Veneto, nel tratto sotto al parco del Pincio, che sembrano da anni (dal 2010, secondo Google Maps) una grossa tela di Lucio Fontana. E non vogliamo parlare delle periferie? Di corso Carlo Alberto, al Piano, o di via dell’Industria alle Palombare. Come della voragine che sta proprio al lato della strada davanti all’ingresso del parco di Posatora. Volendo potremmo anche guardare alla zona industriale. Una su tutte: via Scataglini, soprattutto nel tratto compreso tra la rotatoria del centro commerciale e l’ingresso del Gross center. Ma queste sono soltanto alcune istantanee, le più suggestive. Si parla da tempo di come ridurre la velocità delle auto in città, a tutto vantaggio della sicurezza. Almeno su questo, Ancona è una pioniera. Mentre tutti gli altri si arrovellano con dossi, strettoie e autovelox, nella Dorica si è scelta una soluzione molto più semplice. Ovvero quella di obbligare gli automobilisti ad andare piano per evitare di rompere cerchi e ammortizzatori nelle buche.