ANCONA «Mi piacerebbe proprio, compatibilmente ai miei impegni agonistici futuri e se si creassero le condizioni, gareggiare ad Ancona, di fronte alla mia gente, ai miei tifosi, alla mia famiglia. Potrebbe essere un momento importante e significativo fare festa e nel contempo darmi nuovo entusiasmo in vista dei Giochi Olimpici di Parigi». Questo l’auspicio espresso da Gianmarco Tamberi, dopo il trionfo agli Europei di Roma del saltatore anconetano e prima della cerimonia della consegna della bandiera azzurra, avvenuta ieri al Quirinale.



Quando e come

Un auspicio per la cui realizzazione dovrebbero incastrarsi diverse condizioni ma sicuramente l’idea merita di essere considerata e potrebbe veramente dare l’occasione alla città - e non solo - di stringersi attorno al grande campione, mostrandogli tutto il proprio affetto. E già cresce l’attesa e la speranza, fra gli appassionati ed i fans del campione, di vedere veramente da vicino il loro idolo, magari in una prova ad invito riservata al solo salto in alto, assieme ad altri nomi importanti per la disciplina. Un impegno che, ovviamente, richiede la collaborazione e lo sforzo di tanti, a cominciare dallo stesso Tamberi, che peraltro ha dato la massima disponibilità. Ovviamente si tratterà di trovare l’incastro giusto: in un primo momento si era ventilata l’ipotesi del 18 luglio (Gimbo gareggerà in Ungheria, a Szekesfehervar il 9 luglio, ed a Montecarlo il 12) ma in ogni caso a cavallo della terza settimana del mese visto poi che partirà per Parigi focalizzandosi in quello che, come ha ribadito lui stesso, è diventata una “ossessione positiva”, una cosa a cui crede fortemente, con l’obiettivo di diventare il primo saltatore in alto a vincere due Olimpiadi.

Il ritorno ad Ancona

Dopo l’impegno degli Europei, in cui Tamberi ha anche svolto alla perfezione il suo ruolo di capitano prodigo di consigli ed incitamento a tutti i suoi compagni di squadra, è previsto un ritorno a casa. Poi, dopo qualche allenamento al campo Conti - su quella pista che è stata recentemente completata e rimodulata secondo le sue esigenze - si tufferà negli impegni internazionali, visto che fino ad ora ha gareggiato pochissimo. Intanto ha lanciato il sasso con la speranza che venga raccolto e che questa gara-esibizione si possa veramente svolgere, anche per testare la bontà della rinnovata pedana dell’Italico Conti creata, come ricordato, a misura ed immagine di quella dello Stade de France di Parigi, proprio per permettergli di trovare le condizioni ideali per avvicinarsi nel migliore dei modi all’impegno olimpico.

«Idea suggestiva

«L’idea è sicuramente bella e suggestiva - afferma Simone Rocchetti - presidente regionale Fidal - adesso bisogna trovare le condizioni per realizzarla. Certamente per Ancona e per l’atletica leggera sarebbe una bella immagine, un evento che darebbe prestigio alla città. Se ne era parlato in passato ed ora è significativo che lo stesso Gimbo abbia dato la sua disponibilità. Vederlo gareggiare in casa, all’Italico Conti, su una pedana che è stata costruita proprio con le tipologie di quella di Parigi, avrebbe un bel significato». «Si tratta, indubbiamente di una idea interessante - il parere di Giovanni Zinni, assessore allo sport del comune di Ancona - ora bisogna capire come realizzarla, chi si prenderà l’onere di organizzarla, anche dal punto di vista dei costi. Siamo disponibili ad un tavolo con la Fidal e con lo stesso Tamberi per parlarne e per fissare dettagli e fattibilità».